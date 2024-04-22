Не тільки Тиса. Кордон з Молдовою на Вінничині намагалися проскочити 417 ухилянтів

Такі дані ДПСУ навела за два роки

Кордон України з Молдовою у Вінницькій області намагалися нелегально перетнути 417 чоловіків за понад два роки повномасштабного вторгнення. Ухилянтів затримали поліцейські та прикордонники. Про це "Телеграфу" повідомили в управлінні міграційної поліції ГУНП Вінницької області у відповідь на журналістський запит.

Зазначена кількість чоловіків намагалася перетнути кордон з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2024 року.

"Було виявлено 417 кримінальних правопорушень за ст. 358 Кримінального Кодексу України щодо осіб, які незаконно намагалися перетнути державний кордон у пунктах пропуску, розташованих на річці Дністер у Вінницькій області", — йдеться у повідомленні.

Відповідь на запит "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" писав, що отара овець поставила на вуха прикордонників Польщі.

Також ми розповідали, як на Одещині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися сховатися від тепловізора, обмотавшись золотистими ізотермічними ковдрами. Але ця хитрість не спрацювала і всі були затримані, за подорож у "золоті" кожен з ухилянтів непогано заплатив, від 3 до 8 тисяч доларів.