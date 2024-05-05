"У хазяйстві знадобиться": житель Дніпра знайшов у вівсянці шайбу (фото)
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Українці традиційно відреагували жартами
Житель Дніпра придбав у відомому супермаркеті АТБ вівсянку "Своя лінія" зі смаком вершків та лісових ягід. Проте усередині пакета був "бонус" — маленька залізна шайба.
Чоловік нібито її помітив вже коли запарив вівсянку. Фото самої знахідки він відправив в один з місцевих Telegram-каналів.
"Добрий день. Купив в АТБ продукт вівсянку, а там шайба попалася", — написав чоловік і додав фото.
На знімках видно, що у запареній вівсянці є маленький металевий виріб, шайба. Поруч лежить відкрита пачка з-під вівсянки торгової марки "Своя лінія".
Користувачі соцмереж традиційно відреагували жартами. Під дописом можна побачити різні написи:
- "Добре, що хоч не хокейна";
- "У хазяйстві знадобиться";
- "Спеції";
- "Каша вівсяна зі смаком металевих шайб";
- "Залізо корисне";
- "Купуєш вівсянку, шайба у подарунок".
Але один з користувачів зазначив — немає доказів, що у пачці справді була шайба. Ніби автор міг і сам її покласти у вівсянку.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що одеситка знайшла лапу ящірки в пачці з броколі. Вона зняла відео, у якому показала саму знахідку та упаковку від продукту "з сюрпризом". Це продукція німецького виробництва. Під дописом з відео швидко з’явились коментарі, переважна більшість — дотепні жарти.