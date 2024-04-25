"Краще б я не повернулася з полону": легендарна "Пташка" відповіла на хейт у соцмережах, українці відреагували

Все розпочалось через коментар нібито дружини військового

Відома парамедикиня Катерина Поліщук з псевдонімом "Пташка", яка раніше закликала українців не розводити суперечки, відповіла на хейт в свою адресу. Після коментарю користувачки Tanya в соцмережі TikTok про те, що "Пташка" набрала вагу, Поліщук написала емоційний допис.

Вона зазначала, що за все життя не стикалась з такою кількістю хейту, як за останні півтора року. Допис "Пташка" опублікувала в Facebook.

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"Рознесло. Товста. Не пташка. Бройлер. Савченко. Жирна.

Дякую за підтримку, вдячність і повагу до дій. Дякую за те, що не знаєте і чверті моєї історії…

Я не герой. Я людина. Не я з себе зробила героя. А ви. Не я зробила себе популярною. Не я постила свої фото з цинічними молитвами, щоб потім казати: а ми ж за тебе молились. Ми молились, а ти поправилась. А ти не відповідаєш нашому ідеалу. Не тих підтримуєш. Не так воюєш. Не те говориш. Не такі погляди. Не така зовнішність. Не таке волосся. Не така Пташка", — написала Поліщук.

Вона зізналась, що багато людей відмовились від спілкування з нею. Зокрема і її побратими з "Азовсталі". Причиною тому стала її медійність.

"Я не хочу повертатись. Мені нема куди повертатись. Пробачте всі, хто підтримує мене. Але я хочу залишитись під землею Донбасу. За півтора року я вислухала більше, ніж за все життя. І я щиро не знаю, чим я заслужила це. Краще б і справді не повернулась з полону. Тільки маму шкода", — написала "Пташка".

Парамедикиня відреагувала на хейт

Відео, з якого все почалось

Коментатори підтримали парамедикиню. Вони написали їй у соцмережах слова підтримки та побажали не звертати уваги на хейтерів. А деякі відмітили, що це може бути справа рук російських ботів.

Раніше "Телеграф" писав про хейт проти "Пташки" через те, що вона підтримала Зеленського. Одна з викладачок відомого вишу прокоментувала зовнішність парамедикині. За це їй пригрозили звільненням. Інформація про неї вже видалена зі сторінки університету.