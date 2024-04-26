"Німецька якість": одеситка в пакеті броколі знайшла лапку ящірки, у соцмережах сміються (відео)
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Несподівана знахідка в продукті від іноземного виробника
У соцмережах поширилось відео, на якому одеситка стверджує, що в упаковці з броколі була лапа ящірки. Вона її помітила під час приготування їжі.
Відео поширив місцевий Телеграм-канал. Авторка підписала ролик "Пов: я вирішила перейти на правильне харчування".
Вона показала упаковку з броколі, у якому ніби знайшла лапу ящірки. Авторка відео зазначила, що це продукція від німецького виробника.
Користувачі відреагували жартами. Більшість з них зазначили, що це безплатний білок:
- "М’ясо за ціною трави, ще й скаржаться";
- "Німецька якість";
- "Плюс білок";
- "Це бонус";
- "Ще й з м’ясом за ті ж гроші".
- "Бон апеті".
Деяким коментаторам було шкода ящірку. А хтось навпаки жартував з цього приводу.
Раніше "Телеграф" писав про скандал у соцмережах через дивне рішення столичних поліцейських. Вони оштрафували водія, в машину якого врізався велосипедист.
Проблема у тому, що автомобіль був припаркований, а власник знаходився у кафе. Але поліцейські оформили протокол саме на водія. Його також попросили пройти експертизу на вміст алкоголю в крові.
Чоловіка обурила некомпетентність поліцейських і він поділився цією ситуацією в соцмережах. Користувачі бурхливо відреагували на інцидент. Водію порадили шукати адвокатів.