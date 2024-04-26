"Німецька якість": одеситка в пакеті броколі знайшла лапку ящірки, у соцмережах сміються (відео)

Несподівана знахідка в продукті від іноземного виробника

У соцмережах поширилось відео, на якому одеситка стверджує, що в упаковці з броколі була лапа ящірки. Вона її помітила під час приготування їжі.

Відео поширив місцевий Телеграм-канал. Авторка підписала ролик "Пов: я вирішила перейти на правильне харчування".

Вона показала упаковку з броколі, у якому ніби знайшла лапу ящірки. Авторка відео зазначила, що це продукція від німецького виробника.

Користувачі відреагували жартами. Більшість з них зазначили, що це безплатний білок:

"М’ясо за ціною трави, ще й скаржаться";

"Німецька якість";

"Плюс білок";

"Це бонус";

"Ще й з м’ясом за ті ж гроші".

"Бон апеті".

Деяким коментаторам було шкода ящірку. А хтось навпаки жартував з цього приводу.

Раніше "Телеграф" писав про скандал у соцмережах через дивне рішення столичних поліцейських. Вони оштрафували водія, в машину якого врізався велосипедист.

Проблема у тому, що автомобіль був припаркований, а власник знаходився у кафе. Але поліцейські оформили протокол саме на водія. Його також попросили пройти експертизу на вміст алкоголю в крові.

Чоловіка обурила некомпетентність поліцейських і він поділився цією ситуацією в соцмережах. Користувачі бурхливо відреагували на інцидент. Водію порадили шукати адвокатів.