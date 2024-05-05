"В хозяйстве понадобится": житель Днепра нашел в овсянке шайбу (фото)

Украинцы традиционно отреагировали шутками

Житель Днепра приобрел в известном супермаркете АТБ овсянку "Своя линия" со вкусом сливок и лесных ягод. Однако внутри пакета был "бонус" — маленькая железная шайба.

Мужчина якобы ее заметил уже когда запарил овсянку. Фото самой находки он отправил в один из местных Telegram-каналов.

"Добрый день. Купил у АТБ продукт овсянку, а там шайба попалась", — написал мужчина и добавил фото.

На снимках видно, что в запаренной овсянке есть маленькое металлическое изделие, шайба. Рядом лежит открытая пачка из-под овсянки торговой марки "Своя линия".

Пользователи соцсетей традиционно отреагировали шутками. Под сообщением можно увидеть разные надписи:

"Хорошо, что хоть не хоккейная";

"В хозяйстве понадобится";

"Специи";

"Каша овсяная со вкусом металлических шайб";

"жЖелезо полезно";

"Покупаешь овсянку, шайба в подарок".

Но один из пользователей отметил – нет доказательств, что в пачке действительно была шайба. Как будто автор мог и сам ее положить в овсянку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одесситка нашла лапу ящерицы в пачке из брокколи. Она сняла видео, где показала саму находку и упаковку от продукта "с сюрпризом". Это продукция германского производства. Под сообщением с видео быстро появились комментарии, подавляющее большинство — остроумные шутки.