Укр

"В хозяйстве понадобится": житель Днепра нашел в овсянке шайбу (фото)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
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Неожиданная находка в пакете Новость обновлена 05 мая 2024, 20:31
Неожиданная находка в пакете. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцы традиционно отреагировали шутками

Житель Днепра приобрел в известном супермаркете АТБ овсянку "Своя линия" со вкусом сливок и лесных ягод. Однако внутри пакета был "бонус" — маленькая железная шайба.

Мужчина якобы ее заметил уже когда запарил овсянку. Фото самой находки он отправил в один из местных Telegram-каналов.

"Добрый день. Купил у АТБ продукт овсянку, а там шайба попалась", — написал мужчина и добавил фото.

На снимках видно, что в запаренной овсянке есть маленькое металлическое изделие, шайба. Рядом лежит открытая пачка из-под овсянки торговой марки "Своя линия".

Пользователи соцсетей традиционно отреагировали шутками. Под сообщением можно увидеть разные надписи:

  • "Хорошо, что хоть не хоккейная";
  • "В хозяйстве понадобится";
  • "Специи";
  • "Каша овсяная со вкусом металлических шайб";
  • "жЖелезо полезно";
  • "Покупаешь овсянку, шайба в подарок".

Но один из пользователей отметил – нет доказательств, что в пачке действительно была шайба. Как будто автор мог и сам ее положить в овсянку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одесситка нашла лапу ящерицы в пачке из брокколи. Она сняла видео, где показала саму находку и упаковку от продукта "с сюрпризом". Это продукция германского производства. Под сообщением с видео быстро появились комментарии, подавляющее большинство — остроумные шутки.

Теги:
#Днепр #Соцсети #АТБ