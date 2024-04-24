Блогерка-"ескортниця" Ксюша Манекен виходить заміж: у мережі знайшли ймовірного нареченого (відео)

Дівчина показала у соцмережі відео з нареченим

Відома українська блогерка Ксюша Манекен, яка раніше спровокувала скандал у мережі, отримавши нагороду від Головного управління розвідки України, поділилася з шанувальниками, що виходить заміж. Дівчина, яка в юності займалася ескортом і публічно про це розповідала, похвалилася обручкою, яку отримала від коханого на честь заручин.

У своєму Instagram Ксюша Манекен опублікувала зворушливе відео, на якому продемонструвала обручку з жовтим дорогоцінним каменем, а також засвітила майбутнього чоловіка.

"Тепер я знаю, що таке кохання", — написала щаслива наречена у підписі до відео з коханим.

Тим часом у коментарях до ролика почали вітати блогерку, а також з’ясовувати, хто став її обранцем. Користувачі з’ясували, що коханого Ксюші Манекен, швидше за все, звати Андрій і він займається продажем нерухомості.

Пізніше у своїх Instagram-сторіс Ксюша Манекен опублікувала фото з чоловіком, який дуже нагадує її коханого з відео та написала:

"Людина, яка не тільки збирає для нас меблі, а й робить мене найщасливішою жінкою у світі".

Крім того, блогерка дала пряме посилання на сторінку чоловіка та зазначила, що це для тих, хто робить "розслідування" у коментарях. Проте, на цій сторінці Андрій висвітлює лише свою роботу, а жодних особистих фото у блозі автора немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, у ГУР прокоментували нагородження блогерки-"ескортниці". Говорять про особливі навички та інструменти не для публікацій.