День ядерних погроз: МЗС РФ лякає США розміщенням РСМД, що це

Росіяни заявляють, що реагуватимуть дзеркально

Після анонсу своїх ядерних навчань, покликаних налякати Захід, Кремль випустив цілий список претензій до союзників України. Крім F-16 окупанти вирішили поскаржитися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності).

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, яка, очевидно, є відкритою ядерною погрозою для Заходу. Так, окрім іншого, у тексті російського Міністерства йдеться про ракети ATACMS, нові модифікації яких Україна отримала нещодавно.

"Крім британських і французьких далекобійних ракетних систем, які вже давно "засвітилися" в Україні, на цьому тлі особливо виділяємо ті версії американських ракет сімейства ATACMS, які з недавніх пір поставляються Києву і здатні вражати цілі в глибині російської території", — йдеться в тексті. .

Водночас з цим МЗС РФ звинуватило США у прагненні "наростити багатопланові ракетні загрози нашій країні". США нібито відкрито і явно "встали на шлях розміщення у різних регіонах світу наземних комплексів з ракетами середньої та меншої дальності (РСМД)", які раніше були заборонені за Договором про РСМД.

У зв’язку з цим росіяни заявляють, що реагуватимуть дзеркально.

"Що означатиме припинення дії одностороннього російського мораторію на розміщення зазначених систем озброєнь. У відповідь на дії США Росія активізує доопрацювання та приступає до виробництва аналогічних ракетних комплексів. Причому з урахуванням проведення раніше оголошених НДДКР і накопичених російським ВПК напрацювань цей процес не забере багато часу. При потенційному прийнятті рішень про розгортання таких озброєнь географію їх розміщення залишаємо на власний розсуд", — погрожують окупанти.

Для довідки: Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності був підписаний між США та СРСР ще за Горбачова і передбачав ліквідацію та заборону на розгортання РСМД (тобто балістичних та крилатих ракет наземного базування дальністю від 500 кілометрів). Договір припинив своє існування ще 2019-го року. При цьому Росія першою порушила договір. 2 лютого 2019 року США дали Росії 6 місяців на те, щоб повернутися до дотримання умов договору, однак Росія цього не зробила і США вийшли з нього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кемерон підтвердив дозвіл Україні бити по РФ британською зброєю.