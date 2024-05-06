"Прямо по центру Лондона": російська чемпіонка пригрозила ядерним ударом

Колишня спортсменка на місці Путіна вже "натиснула б на кнопку"

Глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе заявила, що готова воювати за президента РФ Володимира Путіна. Колишня лижниця активно підтримує главу Кремля та війну проти України.

Відповідний коментар Вяльбе наводить Р-Спорт. Колишня спортсменка погрожує Заходу ядерним ударом, після якого російська армія зробить парад у центрі Лондона.

"Крім того, що я звикла служити своїй батьківщині, за Володимира Володимировича готова, якщо треба, піти і в партизани, і в атаку, і куди завгодно. Він цього заслуговує. І зараз, як ніколи, заслуговує на те, щоб ми навколо нього об’єдналися. Тільки тоді буде перемога у всіх напрямках.

Весь час кажу: "Скільки у людини сил і терпіння!" Я б уже давно натиснула на всі кнопки, на які тільки можливо, щоб прямо по центру Лондона вже щось проїхало і всі нарешті сіли і сиділи тихо.

Йому треба віддати належне — ніде м’яз у людини не здригнувся. Вірю, що він також, напевно, втомився від усього цього – від підлості, брехні, від західних політиків та дипломатів, які ніякі не політики та не дипломати”, – сказала Вяльбе.

Раніше Вяльбе стала посміховиськом у мережі, заявивши, що без Путіна на Землі зникне людство. Крім того, голова ФЛГР нещодавно образила цілу країну.