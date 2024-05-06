День ядерных угроз: МИД РФ пугает США размещением РСМД, что это

Россияне заявляют, что будут реагировать зеркально

После анонса своих ядерных учений, которые призваны напугать Запад, Кремль выпустил целый список претензий к союзникам Украины. Помимо F-16 оккупанты решили пожаловаться на ATACMS и американские РСМД (ракеты средней и малой дальности).

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое, очевидно, является открытой ядерной угрозой Западу. Так, помимо прочего, в тексте российского Министерства говорится о ракетах ATACMS, новые модификации которых Украина получила недавно.

"Помимо британских и французских дальнобойных ракетных систем, уже давно "засветившихся" на Украине, на этом фоне особо выделяем те версии американских ракет семейства ATACMS, которые с недавних пор поставляются Киеву и также способны поражать цели в глубине российской территории", — говорится в тексте.

Одновременно с этим МИД РФ обвинил США в стремлении" нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране". США якобы открыто и явно "встали на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД)", которые ранее были запрещены по Договору о РСМД.

В связи с этим россияне заявляют, что будут реагировать зеркально.

"Что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов. Причём с учётом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займёт много времени. При потенциальном принятии решений о развёртывании таких вооружений географию их размещения оставляем на своё усмотрение", — грозятся оккупанты.

Для справки: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между США и СССР еще при Горбачеве и предусматривал ликвидацию и запрет на развертывание РСМД (то есть баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 километров). Договор прекратил свое существование еще в 2019-ом году. При этом Россия первая нарушила договор. 2 февраля 2019-го года США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению условий договора, однако Россия этого не сделала и США вышли из него.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кэмерон подтвердил разрешение Украине бить по РФ британским оружием.