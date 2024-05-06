Путін знову почав трясти "ядерною дубинкою", оскільки розуміє, що звичайна війна буде програна - Олександр Невзоров
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Російський журналіст Олександр Невзоров прокоментував наказ Володимира Путіна провести навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї
Ймовірно, це літо буде грибним, але грибочки будуть, переважно, ядерними. Кремлівський упир офіційно розпорядився провести у ПФО навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї.
Звісно, Путіна ковбасить. Він знає, що війна перебуває у стані вкрай хибної рівноваги. Достатньо на "чашу" України сісти будь-якій реальній НАТОвській "мусі" — і фронт поспиться до біса.
Те, що демонструє сьогодні армія Росії, — це абсолютна межа її можливостей. Карликові перемоги над корівниками та селищами Донбасу, захоплення поодиноких окопчиків, натужне підкорення свиноферм — вершина військового потенціалу РФ.
При тому, що орки справді "лізуть зі шкіри", бюджет країни пограбований і перепрошитий під тотальну війну, а життя понівечене, "свиноферми" — це апогей російської стратегії і тактики. Ні на що більше Росія не здатна.
Втім, і завоювання корівників можливе лише до того моменту, поки ЗСУ не підвезуть снаряди та поповнення. Насправді — військовий стан РФ архітрагічний.
Звичайно, Путіну настав час викладати останній, ядерний козир. Поки що — у режимі шантажу. "Тактичність" ядерної зброї — це, зрозуміло, просто "перша ластівка".
Живий Путін – абсолютна гарантія кошмару тотального та стратегічного. Саме садизм та нарцисизм російського диктатора забезпечують лише такий "вектор подій".
Те, що рука Росії потяглася за ядерним аргументом, є пряме і однозначне свідчення того, що звичайна війна буде нею програно. І Путін це вже розуміє.
Джерело: пост Невзорова в Telegram
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