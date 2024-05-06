Путін знову почав трясти "ядерною дубинкою", оскільки розуміє, що звичайна війна буде програна

Російський журналіст Олександр Невзоров прокоментував наказ Володимира Путіна провести навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї

Ймовірно, це літо буде грибним, але грибочки будуть, переважно, ядерними. Кремлівський упир офіційно розпорядився провести у ПФО навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї.

Звісно, Путіна ковбасить. Він знає, що війна перебуває у стані вкрай хибної рівноваги. Достатньо на "чашу" України сісти будь-якій реальній НАТОвській "мусі" — і фронт поспиться до біса.

Те, що демонструє сьогодні армія Росії, — це абсолютна межа її можливостей. Карликові перемоги над корівниками та селищами Донбасу, захоплення поодиноких окопчиків, натужне підкорення свиноферм — вершина військового потенціалу РФ.

При тому, що орки справді "лізуть зі шкіри", бюджет країни пограбований і перепрошитий під тотальну війну, а життя понівечене, "свиноферми" — це апогей російської стратегії і тактики. Ні на що більше Росія не здатна.

Втім, і завоювання корівників можливе лише до того моменту, поки ЗСУ не підвезуть снаряди та поповнення. Насправді — військовий стан РФ архітрагічний.

Звичайно, Путіну настав час викладати останній, ядерний козир. Поки що — у режимі шантажу. "Тактичність" ядерної зброї — це, зрозуміло, просто "перша ластівка".

Живий Путін – абсолютна гарантія кошмару тотального та стратегічного. Саме садизм та нарцисизм російського диктатора забезпечують лише такий "вектор подій".

Те, що рука Росії потяглася за ядерним аргументом, є пряме і однозначне свідчення того, що звичайна війна буде нею програно. І Путін це вже розуміє.

Джерело: пост Невзорова в Telegram