На основі доповіді ЦОР введено санкції США проти російських компаній

Також під санкції потрапили китайські компанії

Щодо російських компаній-імпортерів нітроцелюлози та бавовняної целюлози (сировини, що використовується для виробництва вибухових речовин і ракетного палива), а також двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози, які фігурували в розслідуванні Центру оборонних реформ "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", введено санкції Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства фінансів США.

Згідно даних американського відомства, санкції введено щодо таких російських компаній-імпортерів нітроцелюлози, як ТОВ "Прінт колор", ТОВ "Стройтехнологія" і ТОВ "АМС Груп".

А також щодо компаній-імпортерів бавовняної целюлози, які ввозили в Росію сировину з Узбекистану. Зокрема, ТОВ "Ленахім", ТОВ "Бінагруп", ТОВ "Навімакс груп", ТОВ ПКК "Віва", ТОВ "Ярспецпоставка" і ТОВ "Хімтрейд".

Уряд США застосував санкційні обмеження також щодо двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози — Hengshui Yuanchem Traiding Limited і Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd

Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), що використовується Росією для виробництва боєприпасів, постачається з країн-членів НАТО і країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними постачальниками такого роду є Тайвань, Німеччина і Туреччина. Також, у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу в РФ, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.