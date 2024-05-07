На основании доклада ЦОР введены санкции США против российских компаний

Также под санкции попали китайские компании

В отношении российских компаний-импортеров нитроцеллюлозы и хлопковой целлюлозы (сырья, используемого для производства взрывчатых веществ и ракетного топлива), а также двух китайских компаний-производителей нитроцеллюлозы, которые фигурировали в расследовании Центра оборонных реформ "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", введены санкции Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов США.

Согласно данным американского ведомства, санкции применены к таким российским компаниям-импортёрам нитроцеллюлозы — ООО "Принт колор"; ООО "Стройтехнология" и ООО "АМС Групп".

А также к компаниям-импортёрам хлопковой целлюлозы, ввозивших в Россию сырье из Узбекистана. В частности, ООО "Ленахим", ООО "Бинагруп", ООО "Навимакс групп", ООО ПКК "Вива", ООО "Ярспецпоставка" и ООО "Химтрейд".

Правительство США применило санкционные ограничения также к двум китайским компаниям-производителям нитроцеллюлозы — Hengshui Yuanchem Traiding Limited и Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd .

НаНапомним, Центр оборонных реформ опубликовал доклад "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", согласно которому значительная часть сырья (нитроцеллюлозы), используемого Россией для производства боеприпасов, поставляется из стран-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса. Главными такими поставщиками являются Тайвань, Германия и Турция. Также, в докладе отмечается, что Китай, который до 2022 года не поставлял нитроцеллюлозу в РФ, по состоянию на конец 2023 года стал крупнейшим поставщиком.