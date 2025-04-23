Росія перетворилася на "цифровий рейх". Активіст назвав дві небезпеки

Одягати маски або ховати обличчя вже не має сенсу

З початком призовної кампанії в РФ почалися облави на призовників у московському метро. Одягати маски чи ховати обличчя — немає сенсу, оскільки російські поліцейські все одно можуть послатися на камери розпізнавання облич і затримати потенційного ухилянта.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів прес-секретар російського опозиційного фонду "Идите лесом" Іван Чувіляєв. Він пояснив, чому облави стають грубішими і жорсткішими.

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— Співробітники поліції під час зупинки людини в метро кажуть: "Здрастуйте. Ми вас вирахували по камерах із розпізнаванням облич". І головне запитання, яке тут виникає, вони справді вираховують камерами з розпізнаванням облич тих, хто не ходить по повістках? Це цифровий рейх чи ні? Ми схиляємось до того, що це не має великого значення. Важливо, що вони на це посилаються. Для них це радше відмовка, — каже опозиціонер.

На його думку, від призову до призову, за весь час війни, облави стають грубішими та жорсткішими.

— Нововведення останнього осіннього призову [2024] полягає в тому, що були облави, коли почали ходити просто за адресами. Випадковим чином, мабуть, обирали якусь адресу людини молодше 30 років, і їхали вручати їй повістку та доставляти до ЄПП (єдиний пункт призову. — Ред.). Тобто облави відбуваються скрізь, — пояснює Іван Чувіляєв.

Але небезпечні не самі облави, — каже він. — Небезпечним є те, що внаслідок цієї облави менти, порушуючи навіть путінське законодавство, доставляють людей до військкоматів. Вони не можуть це робити. Менти — не таксі.

— Друга небезпека полягає в тому, що коли довезуть до ЄПП, то мета — протягнути людину максимально швидко через усі формальні процедури, медкомісії, щоб вона оклигала лише в частині. Ось це фінальний зміст усіх цих заходів: схопити, привезти, оформити, видати форму — і в частину. А в частині він уже стане контрактником, куди він дінеться, — підсумував Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", хто є ідеальною "кормовою базою" для армії Путіна.