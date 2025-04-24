Церковне свято 24 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не відвернулась удача

Звертайте увагу на головні традиції та заборони

У четвер, 24 квітня, православні та греко-католики вшановують пам’ять мученика Сави Стратилата та преподобного Сави Києво-Печерського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 7 травня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Сава Стратилат був римським воєначальником, який постраждав за християнську віру у IV столітті. Його піддали тортурам і стратили разом з іншими 70 воїнами, які також не відреклися від Христа.

Сава Києво-Печерський — чернець XI століття, один із подвижників Києво-Печерської лаври. Прославився благочестивим життям, смиренністю та духовною мудрістю. У "Книзі про святих" Саву Печерського називають чудотворцем.

Що можна робити 24 квітня:

Цього дня вірянам варто відвідати храм та помолитися про захист від ворогів та недоброзичливців;

Слід сьогодні також виявляти милосердя і допомагати ближнім;

Цей день вважався вдалим для початку важливих поїздок чи відряджень, якщо супроводжувати шлях молитвою.

Що можна і не можна робити 24 квітня

Що не можна робити 24 квітня:

Цього дня заборонені сварки та конфлікти, особливо в сім’ї — вважається, що це спричинить довгі суперечки та розлад;

Небажано сьогодні братися за важку домашню роботу без особливої потреби — день слід присвятити духовним справам, а не метушні;

Не можна виносити сміття з дому — разом з ним можна було "викинути" удачу;

Хто святкує іменини:

За церковним календарем день ангела відзначають Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Євсей, Йосип, Леонтій, Микола, Сава, Сергій, Хома.

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