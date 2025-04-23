З маленьким ювілеєм: душевні привітання з 1 місяцем хлопчика

Батькам буде приємно отримати привітання з першим місяцем сина

Перший місяць після народження малюка — особливий, хвилюючий час. Батьки тільки починають звикати до нового життя, сповненого турбот, любові та ніжності.

Свято 1 місяць хлопчику — не просто дата. Це перша важлива віха, початок довгого та захопливого шляху. Це маленький день народження, в який хочеться подарувати батькам слова підтримки, добрі побажання та частинку тепла.

"Телеграф" підготував особливі привітання з 1 місяцем хлопчика, щоб ви могли порадувати щасливих батьків і передати свої найщиріші емоції.

Привітання з першим місяцем хлопчика своїми словами

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Вітаємо з першим місяцем вашого хлопчика! 🎉 Нехай ваш малюк росте міцним, здоровим і завжди радує своєю усмішкою. А ви — щасливими та натхненними батьками! 💙

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З 1 місяцем вашого хлопчика! 👶 Нехай кожен день буде наповнений новими досягненнями, нехай його шлях буде легким, а серце — добрим. Ви великі молодці! 🌟

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Перший місяць позаду! 🍼 Нехай він стане початком дивовижної життєвої подорожі для вашого синочка. Щастя вам і спокійних ночей! 🌙💤

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З першим місяцем хлопчика! 🎈 Нехай цей маленький принц росте в любові та турботі, нехай кожен день дарує радість і нові емоції. 💫

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Вітаємо з першим місяцем життя вашого дива! 💙 Нехай малюк росте здоровеньким і завжди буде під надійним захистом вашої любові. 👪

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З 1 місяцем! 🌼 Нехай дитинство синочка буде безтурботним, а ви — найщасливішими батьками на світі. Ви творите диво щодня! ✨

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З першим місяцем вашого хлопчика! 🧸 Нехай у нього буде світла доля, вірні друзі та багато приводів для усмішки. А у вас — сили та терпіння! 💪😊

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Вітаємо з 1 місяцем вашого хлопчика! 🎊 Нехай дім наповнюється сміхом, затишком і щастям щодня. Це тільки початок чудової історії! 📖💙

Привітання з 1 місяцем хлопчику у віршах

Перший твій місяць – важлива подія,

Хай доля твоя буде світла й надійна!

Хай ангел-охоронець тебе оберігає,

А кожен твій крок радість лише навіває!

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З першим місяцем, хлопчику милий,

Зростай у любові й у силі!

Сонце, щастя нехай зігріває,

І життя лиш добро посилає.

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Малюк наш дорогенький,

Хай буде шлях твій легенький.

З першим місяцем тебе,

Хай завжди добро веде!

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Один місяць щастя, один місяць дива,

Росте хай малятко здорове й красиве!

Пізнає цей світ з цікавістю щирою,

І буде завжди оточене вірою!