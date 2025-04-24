Прийти в ТЦК і захопити з собою адвоката? Як діяти, коли анулювали бронь

Юрист розповів, що робити, аби працівнику, у якого забрали бронь, відновити її

Якщо у чоловіка, якого забронювало підприємство, забрали бронь, то йому потрібно перевірити статус роботодавця, звернутись до територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) чи наостанок за юридичною консультацією.

У першу чергу при скасуванні броні чоловіку потрібно перевірити статус роботодавця. Якщо підприємство все ще має статус критично важливого, то роботодавець має забронювати працівника в "Дії" протягом 3 діб, як пояснив юрист практики військового права компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько для видання "РБК-Україна".

Якщо ж в цій ситуації підприємство втратило статус, тоді чоловікові необхідно діяти самостійно.

Інше, що потрібно зробити, піти в ТЦК і СП. Юрист каже, якщо в "Резерв+" немає броні через неактуальні документи, розшук чи інші підстави, тоді українцю необхідно звернутись до ТЦК із документом, що підтверджує роботу на критично важливому підприємстві. Він рекомендує взяти з собою ще адвоката.

"Адже якщо офіційно бронювання вам у "Резерв+" не надано, то є ризики зловживань", – уточнив він.

У випадку, коли бронь скасували помилково або через зловживання, то чоловікові слід звернутись юридичною консультацією. Крім того, ці дії можна оскаржити в суді, особливо, якщо на руках є докази порушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки часу займає бронювання працівників від мобілізації у 2025.