Президент України Володимир Зеленський дуже жорстко відреагував на спроби тиску з боку Вашингтона

США поспішають забезпечити мирну угоду між Україною та Росією до моменту, коли закінчаться перші 100 днів роботи адміністрації президента США Дональда Трампа. Вашингтон хоче "продати" цю мирну угоду, як велику перемогу адміністрації Трампа – попри те, що угода викликає спротив з боку не тільки України, але і її європейських партнерів.

Про це сказав виданню CNN неназваний європейський чиновник. За його словами, зараз все ще є багато моментів, які можуть обговорюватися, але зберігається атмосфера тиску на Україну з боку США.

"Ясно одне — відчуття, що США наполягають на укладенні цієї угоди протягом 100 днів", – зазначив він.

Чиновник нагадав, що вимога США до України пристати на американську пропозицію щодо припинення війни між Києвом та Москвою включає визнання контролю Росії над Кримом. Україна, як відомо, на це не піде – президент України Володимир Зеленський дуже жорстко відреагував на спробу Вашингтона просунути цей пункт в проєкті ймовірної мирної угоди.

"Важко бачити статус Криму в будь-якій угоді, крім того, коли він залишається таким, яким він є зараз. Але це явно важко для Зеленського", – резюмував співрозмовник видання.

Нагадаємо, що Сполучені Штати готові визнати тимчасово окупований Крим російським, на чому давно наполягає Кремль. Зробити це планується нібито у рамках так званої "мирної угоди" про припинення війни між Україною та Росією. Відповідну умову США планували висунути Україні та європейським партнерам на переговорах у Лондоні.

Українська делегація в Лондоні 23 квітня підтвердила свою позицію, що наша країна готова вести переговори, але не готова здаватися. Окупацію Криму росіянами Україна не визнає. Тому не стало чимось дивним те, що мирні переговори, які мали відбутися в Лондоні в середу, 23 квітня, було скасовано через відмову України віддати свої території.

Після цього у Білому домі влаштували традиційну істерику та виступили зі звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт дозволила собі заявити, що на думку Трампа, Зеленський "рухається у неправильному напрямку" в питанні досягнення миру. Сам Трамп, виступаючи на брифінгу 23 квітня, заявив, що позиція Зеленського щодо Криму нібито шкодить мирному процесу та може призвести до ще трьох років війни в Україні. При цьому Трамп знову повторив свою улюблену маячню про "карти".