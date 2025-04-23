У мирному плані Трампа Україну та Європу непокоїть важлива деталь — ЗМІ

У чому хочуть переконатися Україна та Європа

Україна та країни Європи намагаються підтримувати план США щодо завершення російського вторгнення. Однак вони хочуть отримати чіткі гарантії того, Кремль погодиться на припинення вогню і дотримуватиметься його.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела. Зазначається, що перед зустріччю в Лондоні 23 квітня союзники запросили у Вашингтона роз’яснення щодо його пропозицій щодо завершення бойових дій та послідовності дій.

Київ та Брюссель хочуть отримати від США чіткі гарантії того, що Москва піде на угоду та припинить вогонь. Крім того, вони хочуть переконатися, що Кремль ухвалить європейські гарантії безпеки для України, які збережуть боєздатність ЗСУ на досить високому рівні.

Видання зазначає, що адміністрація Дональда Трампа зараз прагне укласти угоду з Кремлем та нав’язати Києву жорсткі умови. Однак для зняття санкцій з Росії американцям все ж таки потрібна підтримка Європи.

"Європейці стривожені тим, що поспіхом із припиненням бойових дій шанси можуть все більше складатися проти Києва. Хоча Україна заявила, що готова погодитися на безумовне припинення вогню, Росія вважає за краще, щоб переговори були зосереджені на остаточних умовах угоди", — сказано в матеріалі.

Варто зазначити, що інформація Bloomberg перегукується із заявою голови ОПУ Андрія Єрмака після зустрічі зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

"Ми донесли свою позицію і зазначили, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів щодо досягнення справедливого та тривалого миру", — повідомляв Єрмак.

Як повідомлялося раніше, небажання України йти на територіальні поступки вже викликало черговий потік критики від президента США Дональда Трампа. За його словами, це може призвести ще до трьох років війни.