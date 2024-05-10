Україна могла обміняти ядерну зброю на вступ до НАТО: Єхануров розповів, що завадило

Треба було торгуватись, вважає політик

Колишній прем’єр-міністр та міністр оборони України Юрій Єхануров вважає, що Україна дуже "дешево продала" свою ядерну зброю. у 1994 році була можливість в обмін на неї вимагати вступу до НАТО чи ЄС, але українським політикам тоді не вистачило досвіду.

Про це та багато іншого він розповів в інтерв’ю "Телеграфу": Янукович поховав наші надії на ядерну зброю, щоб потиснути руку Обамі, — ексміністр оборони

"В 1994 році ми – Україна, не були достатньо (є таке російське слово) "піднаторілими". Ми тоді могли б вступити в НАТО. Ми могли б вимагати на заміну ядерної зброї вступ в НАТО або в ЄС. Це цілком тоді можливо було. Треба було торгуватися. Те, що ми здамо ядерну зброю, це було зрозуміло. Питання було тільки ціни. І от ми цю ціну не зуміли поставити. Ми вважали ціною Будапештський меморандум. Але все ж всі країни, крім Росії, виконують Будапештський меморандум. Ну, в якійсь мірі", — зазначив Єхануров.

Білл Клінтон, Борис Єльцин та Леонід Кравчук 14 січня 1994 року, після підписання тристоронньої заяви про ядерне роззброєння України

Проте, за його словами, на той час "всього цього навіть близько не було в голові". У суспільстві росіяни сприймалися як "брати", а влада не мала стратегічної лінії. Тоді мало хто міг припустити, що РФ — потенційний ворог.

"Що стосується ядерної зброї, то я не учасник тих подій, але я розмовляв з Леонідом Кучмою, Леонідом Кравчуком і тиск на них був шалений. По іншим видам озброєння був тиск на моєму рівні. Як міністр оборони я відмовив спеціальному представнику уряду США. Він сказав, що піде до президента. Я одразу зателефонував Ющенко і сказав: "Вікторе Андрійовичу, не приймайте його". І він його не прийняв. В результаті ми не виконали те, що вони хотіли", — поділився спогадами політик.

Він розповів про ще один епізод, коли на Україну тиснули, щоб вона здала активований уран. Юрій Єхануров пояснив, що країни світу діляться на дві частини: ті, що мають активований уран (їх дуже мало) та ті, що його не мають.

"І коли я був з візитом в США, то перед зустріччю з віце-президентом мені сказали, що треба підписати угоду про те, що ми передаємо активований уран в Росію, а американці платять нам хороші гроші. Я сказав, що ми не можемо це робити. Відповідь була така: "ну тоді для чого зустрічатись?" Я кажу: "нема проблем. Ми встаємо і покидаємо Білий Дім". Вони у відповідь розсміялися, і кажуть, мовляв, ну перестань. Тобто зустріч все ж відбулася, але такий тиск був", — розповів він.

Тоді Єхануров був прем’єр-міністром, і коли він здавав справи своєму наступнику Віктору Януковичу, то написав йому 12 пунктів. Окремо він наголосив, що не можна здавати активований уран.

"Перше, що він зробив, коли став президентом – здав активований уран. Здав за те, щоб потиснути руку Обамі. Росія забрала цей активований уран. От на тому наша історія як країни, яка могла б виготовити ядерну зброю, в принципі, закінчилася", – резюмував Єхануров.

Як розповідав "Телеграф", колишній президент США Білл Клінтон (у 1993—2001 роках) зізнався, що шкодує, що був одним із тих, хто змусив Україну відмовитися від ядерної зброї. Про це він сказав після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни.