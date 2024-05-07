Путін не зважиться на ядерний удар: ексспівробітник СБУ навів свіжий доказ

Диктатор цінує своє здоров’я та комфорт

Російський диктатор Володимир Путін не наважиться на розв’язання ядерної війни. Проте він продовжить погрожувати ядерною зброєю.

Таку думку висловив ексспівробітник СБУ, консультант комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Ступак у коментарі для статті "Телеграфа" "Ядерна війна чи мирні переговори? Чого очікувати від Путіна після інавгурації".

"Якщо вірити свіжому розслідуванню видання "Проект", присвяченому палацу Путіна в Геленджику, глава Кремля налаштований жити довго і щасливо. Не для того він оточує себе такою розкішшю і множить її з року в рік, щоб спалити все це в ядерному вогні (а саме це станеться, якщо Путін ризикне завдати удару)", — зазначив він.

За словами Ступака, якби Путін жив аскетично, спав на розкладушках як Сталін, можна було б припустити, що втрачати йому нічого. Він зазначив, що це також свідчило б про те, що єдиною метою російського диктатора є знищення світу, навіть ціною власного життя, але це не так.

"Натомість, ця людина явно цінує своє здоров’я, молодість і комфорт. Тому так, бряцати ядеркою він буде постійно, але навряд чи наважиться на її використання", – підкреслив Ступак.

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Того ж дня МЗС РФ випустив цілий список претензій до союзників України. Там поскаржилися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності), а також пригрозили діями у відповідь.

Крім того, в МЗС РФ заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носії ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

У відповідь на ці погрози координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у Штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї. Своєю чергою в НАТО назвали ядерну риторику РФ небезпечною та безвідповідальною.