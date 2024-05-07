Путін не зважиться на ядерний удар: ексспівробітник СБУ навів свіжий доказ
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Диктатор цінує своє здоров’я та комфорт
Російський диктатор Володимир Путін не наважиться на розв’язання ядерної війни. Проте він продовжить погрожувати ядерною зброєю.
Таку думку висловив ексспівробітник СБУ, консультант комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Ступак у коментарі для статті "Телеграфа" "Ядерна війна чи мирні переговори? Чого очікувати від Путіна після інавгурації".
"Якщо вірити свіжому розслідуванню видання "Проект", присвяченому палацу Путіна в Геленджику, глава Кремля налаштований жити довго і щасливо. Не для того він оточує себе такою розкішшю і множить її з року в рік, щоб спалити все це в ядерному вогні (а саме це станеться, якщо Путін ризикне завдати удару)", — зазначив він.
За словами Ступака, якби Путін жив аскетично, спав на розкладушках як Сталін, можна було б припустити, що втрачати йому нічого. Він зазначив, що це також свідчило б про те, що єдиною метою російського диктатора є знищення світу, навіть ціною власного життя, але це не так.
"Натомість, ця людина явно цінує своє здоров’я, молодість і комфорт. Тому так, бряцати ядеркою він буде постійно, але навряд чи наважиться на її використання", – підкреслив Ступак.
Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Того ж дня МЗС РФ випустив цілий список претензій до союзників України. Там поскаржилися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності), а також пригрозили діями у відповідь.
Крім того, в МЗС РФ заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носії ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.
У відповідь на ці погрози координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у Штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї. Своєю чергою в НАТО назвали ядерну риторику РФ небезпечною та безвідповідальною.