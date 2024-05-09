"Білий лебідь" з ядерними бомбами: у Москві на параді росіянам подарували моделі літаків, що б’ють по Україні (фото)

Може нести до 12 крилатих ракет

У четвер, 9 травня, в Росії відзначають гучним парадом День Перемоги. В Москві на Червоній площі зібрались тисячі росіян з дітьми, яким подарували моделі літаків, що б'ють по Україні.

Про це пише російське "РИА Новости". У дописі зазначається, що вони отримали моделі бомбардувальника Ту-160.

"Гостям параду подарували набори з конструктором стратегічного бомбардувальника Ту-160",- йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що ця модель літака бере участь у ракетних атаках по Україні. І може нести на собі не тільки крилаті ракети, а і ядерні. За кодифікацією НАТО називається Blackjack, серед пілотів — "Білий лебідь".

Характеристика Ту-160

Екіпаж – 4 людини,

Маса порожнього – 110 т,

Максимальна злітна маса – 275 т,

Маса палива – 148 т,

Максимальна швидкість – 2000 км/год на висоті, 1030 км/год біля землі,

Крейсерська швидкість – 850 км/год,

Максимальна дальність польоту без дозаправки – 13,9 тис. км,

Максимальна дальність польоту на надзвуковій швидкості – 2 тис. км,

Бойовий радіус – 7300 км,

Тривалість польоту – до 25 год.

Ту-160 – це міжконтинентальний надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець із крилом змінюваної стріловидності. Його спроєктовано ще у часи СРСР, і наразі він виконує бойові завдання Росії.

Найбільший на фото літак - Ту-160

Бомбардувальник Ту-160 здатен нести у собі одночасно 12 крилатих ракет Х-55 у двох барабанних пускових установках у бомбовідсіку, що призначені для ураження наземних цілей з незмінними та заздалегідь відомими координатами.

Також літак здатний нести кориговані бомби, бомби вільного падіння, зокрема ядерні та морські міни. За ураження цілей на меншій дальності на озброєння беруть 24 аеробалістичні ракети Х-15 С.

Попри велику ракетну місткість, ворог використовує цей бомбардувальник не так часто. Адже задля бойового вильоту потрібно 64 людино-години підготовчих робіт, а також 15–20 спецавтомобілів різного призначення.

Зауважимо, за даними моніторів, останній раз у ракетній атаці на Україну Ту-160 брав участь 23 січня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни скаржаться на втрату бомбардувальника з непростим екіпажем.