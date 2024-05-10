Украина могла обменять ядерное оружие на вступление в НАТО: Ехануров рассказал, что помешало

Надо было торговаться, считает политик

Бывший премьер-министр и министр обороны Украины Юрий Ехануров считает, что Украина очень "дешево продала" свое ядерное оружие. В 1994 году была возможность в обмен на него потребовать вступления в НАТО или в ЕС, но украинским политикам тогда не хватило опыта.

Об этом и многом другом он рассказал в интервью "Телеграфу": Янукович похоронил наши надежды на ядерное оружие, чтобы пожать руку Обаме, — экс-министр обороны

"В 1994 году мы – Украина, не были достаточно (есть такое русское слово) "поднаторевшими". Мы тогда могли бы вступить в НАТО. Мы могли бы потребовать взамен ядерного оружия вступление в НАТО или в ЕС. Это вполне возможно было. Надо было торговаться. То, что мы сдадим ядерное оружие, было понятно. Вопрос был только цены. И вот мы эту цену не смогли поставить. Мы сочли ценой Будапештский меморандум. Но все же все страны, кроме России, выполняют Будапештский меморандум. Ну, в какой-то степени", — отметил Ехануров.

Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук 14 января 1994 года, после подписания трехстороннего заявления о ядерном разоружении Украины

Однако, по его словам, в те времена "всего этого даже и близко не было в голове". В обществе россияне воспринимались как "братья", а у властей не было стратегической линии. Тогда мало кто мог представить, что РФ — потенциальный враг.

"Что касается ядерного оружия, то я не участник тех событий, но я разговаривал с Леонидом Кучмой, Леонидом Кравчуком и давление на них было бешеным. По другим видам вооружения было давление на моем уровне. Как министр обороны, я отказал специальному представителю правительства США. Он сказал, что пойдет к президенту. Я сразу позвонил по телефону Ющенко и сказал: "Виктор Андреевич, не принимайте его". И он его не принял. В результате, мы не выполнили то, что они хотели", — поделился воспоминаниями бывший министр обороны.

Он рассказал еще об одном эпизоде, когда на Украину давили, чтобы она сдала активированный уран. Юрий Ехануров пояснил, что страны мира делятся на две части: те, которые имеют активированный уран (их очень мало) и те, которые его не имеют.

"И когда я был с визитом в США, перед встречей с вице-президентом мне сказали, что надо подписать соглашение о том, что мы передаем активированный уран в Россию, а американцы платят нам хорошие деньги. Я сказал, что мы не можем этого делать. Ответ был такой: "ну тогда для чего встречаться?" Я говорю: "нет проблем. Мы встаем и покидаем Белый Дом". Они в ответ рассмеялись, и говорят, мол, перестань. То есть встреча все же состоялась, но такое давление было", — рассказал он.

Тогда Ехануров был премьер-министром и когда он сдавал дела своему преемнику Виктору Януковичу, то написал ему 12 пунктов. Отдельно он подчеркнул, что нельзя сдавать активированный уран.

"Первое, что он сделал, когда стал президентом, – сдал активированный уран. Сдал за то, чтобы пожать Обаме руку. Россия забрала этот активированный уран. Вот на том наша история как страны, которая могла бы изготовить ядерное оружие, в принципе закончилась", — резюмировал Ехануров.

Как рассказывал "Телеграф", бывший президент США Билл Клинтон (в 1993—2001 годах) признался, что сожалеет о том, что был одним из тех, кто вынудил Украину отказаться от ядерного оружия. Об этом он сказал после того, как Россия начала полномасштабную войну против нашей страны.