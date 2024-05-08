Ядерний шантаж Росії: у Пентагоні не бачать загроз застосування ядерної зброї

З усім тим, російські дії несуть потенційні загрози світовій безпеці

У Пентагоні не спостерігають ознак того, що російські терористи готові застосувати ядерну зброю навіть у навчальних цілях. Не кажучи вже про загрозу реального застосування ядерної зброї.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 7 травня. Вона також зазначила, що США не бачать причини приводити власні сили у бойову готовність.

"Ми не бачимо жодних причин коригувати розміщення своїх ядерних сил. Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю", — заявила Сінгх.

Також вона додала, що США вважають заяви Росії безвідповідальними, а рішення провести "навчання" – таким, що потенційно загрожує світовій безпеці. Проте зараз США не бачать реальної загрози ядерної атаки з боку російського терористичного режиму.

Нагадаємо, 6 травня російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про проведення навчань з практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Того ж дня МЗС РФ випустив цілий список претензій до союзників України. Там поскаржилися на ATACMS та американські РСМД (ракети середньої та малої дальності), а також пригрозили діями у відповідь.

Крім того, в МЗС РФ заявили, що мають намір сприймати літаки F-16, поява яких очікується в Україні, як носії ядерної зброї. Це не залежатиме від їхньої модифікації.

У відповідь на ці погрози координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що у Штатах не бачать реальних кроків з боку Росії щодо застосування ядерної зброї. Своєю чергою в НАТО назвали ядерну риторику РФ небезпечною та безвідповідальною.