Памʼятник з фірмовим жестом та символічні знаки. Як зараз виглядає могила Кернеса у Харкові: репортаж "Телеграфу"

Памʼятник встановили аж через два роки після поховання

Памʼятник на могилі колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер 17 грудня 2020 року, стоїть лише рік. Скульптура, яку створив Олександр Рідний, мала уособлювати Кернеса у його найкращому прояві.

Так на фото, які зробив фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, помітно фірмовий жест колишнього мера Харкова — victory hand. Сам Кернес був створений у живий ріст.

Зазначимо, що похований Геннадій Кернес на міському кладовищі №2, на алеї почесних мешканців міста. Місце поховання Кернеса розташоване неподалік могили застреленого під час полювання депутата Євгена Кушнарьова.

Протягом довгого часу, більше двох років тому, його місце поховання було без памʼятника. Уже на першу річницю смерті на могилі зʼявилась арка з літерою "Г" та цифрою "1", що символізує прагнення Кернеса у всьому бути першим. А от сам бронзовий памʼятник поставили у березні минулого року.

Тоді про памʼятник ексмеру розповів чинний очільник міста Ігор Терехов: "Було кілька варіантів, і обрати один із них – складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам’ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру".

Також відомо, що планували встановити памʼятник до другої річниці смерті Кернеса, але російські окупанти розбомбили ливарню в Руській Лозовій, де мали відлити фігуру з бронзи.

Раніше "Телеграф" писав, що син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса Кирило заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці "Шаріте", яка стосується стану його здоров'я під час перебування в клініці. Він зауважив, що ця документація може довести, що рішення Кернеса у Харківській міськраді насправді були прийняті без його участі.