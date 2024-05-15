Памятник с фирменным жестом и символическими знаками. Как сейчас выглядит могила Кернеса в Харькове: репортаж "Телеграфа"

Памятник установили спустя два года после захоронения

Памятник на могиле бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося 17 декабря 2020 года, стоит всего год. Скульптура, созданная Александром Ридным, должна была олицетворять Кернеса в его лучшем проявлении.

Так на фото, сделанные фотокорреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым, заметен фирменный жест бывшего мэра Харькова — victory hand. Сам Кернес был создан в живой рост.

Отметим, что похоронен Геннадий Кернес на городском кладбище №2, на аллее почетных жителей города. Место захоронения Кернеса расположено недалеко от могилы застреленного во время охоты депутата Евгения Кушнарева.

В течение долгого времени, более двух лет назад, его место захоронения было без памятника. Уже к первой годовщине смерти на могиле появилась арка с буквой "Г" и цифрой "1", что символизирует стремление Кернеса во всем быть первым. А сам бронзовый памятник поставили в марте прошлого года.

Тогда о памятнике экс-меру рассказал действующий глава города Игорь Терехов: "Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассматриваемых мы проектов имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянное движение, работа, превращение. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру".

Также известно, что планировали установить памятник ко второй годовщине смерти Кернеса, но российские оккупанты разбомбили литейную машину в Русской Лозовой, где должны были отлить фигуру из бронзы.

Ранее "Телеграф" писал, что сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл заявил, что получил доступ к медицинской документации его отца в клинике "Шарите", касающейся состояния его здоровья во время пребывания в клинике. Он отметил, что эта документация может доказать, что решения Кернеса в Харьковском горсовете действительно были приняты без его участия.