"Голубіку" та "крижовнік" залиште росіянам: як українською правильно називати ягоди

Плекайте рідну мову

В українську мову постійно, так чи інакше, просочуються росіянізми, що перетворюють солов'їну на суржик. На це, свого часу, повпливало чимало історичних факторів та нині ми з вами живемо у незалежній державі, тож плекаймо рідну мову.

Сьогодні "Телеграф" зробив добірку українських назв ягід, якими ми ласуватимемо найближчий місяць, а то й два. Адже ягідний сезон вже майже у розпалі. Радимо забути про "голубіку" чи "крижовнік". В українській мові є назви для кожної ягідки.

не "чєрніка", а чорниця

не "клюква", а журавлина

не "голубіка", а лохина

не "крижовнік", а аґрус

не "брусніка", а брусниця

не "земляніка", а суниця

не "єжевіка", а ожина

не "арбуз", а кавун, соковитий та херсонський.

не "чорна смородина", а просто — смородина. При цьому на позначення білої та червоної кажуть — білі або червоні порічки

ну, і звісно не "клубніка", а полуниця. Між іншим, саме це слово росіяни плутають з "паляницею"

Щодо інших, менш популярних назв, то на заході країни полуницю можуть називати трускавкою, а чорниці — афинами. Майте на увазі, що це не запозичення, а саме діалектизми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно прощатися українською мовою. Забудьте про "пока".