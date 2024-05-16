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"Голубіку" та "крижовнік" залиште росіянам: як українською правильно називати ягоди

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 16 травня 2024, 21:59

Плекайте рідну мову

В українську мову постійно, так чи інакше, просочуються росіянізми, що перетворюють солов'їну на суржик. На це, свого часу, повпливало чимало історичних факторів та нині ми з вами живемо у незалежній державі, тож плекаймо рідну мову.

Сьогодні "Телеграф" зробив добірку українських назв ягід, якими ми ласуватимемо найближчий місяць, а то й два. Адже ягідний сезон вже майже у розпалі. Радимо забути про "голубіку" чи "крижовнік". В українській мові є назви для кожної ягідки.

  • не "чєрніка", а чорниця
  • не "клюква", а журавлина
  • не "голубіка", а лохина
  • не "крижовнік", а аґрус
  • не "брусніка", а брусниця
  • не "земляніка", а суниця
  • не "єжевіка", а ожина
  • не "арбуз", а кавун, соковитий та херсонський.
  • не "чорна смородина", а просто — смородина. При цьому на позначення білої та червоної кажуть — білі або червоні порічки
  • ну, і звісно не "клубніка", а полуниця. Між іншим, саме це слово росіяни плутають з "паляницею"

Щодо інших, менш популярних назв, то на заході країни полуницю можуть називати трускавкою, а чорниці — афинами. Майте на увазі, що це не запозичення, а саме діалектизми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно прощатися українською мовою. Забудьте про "пока".

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