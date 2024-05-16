"Голубіку" и "крижовнік" оставьте россиянам: как на украинском правильно называть ягоды
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Берегите родной язык
В украинский язык постоянно, так или иначе, проникают русизмы, превращающие соловьиную в суржик. На это, в свое время, повлияло немало исторических факторов, но сейчас мы с вами живем в независимом государстве, поэтому давайте лелеять родной язык.
Сегодня "Телеграф" сделал подборку украинских названий ягод, которыми мы будем лакомиться в ближайший месяц, а то и два. Ведь ягодный сезон уже почти в разгаре. Советуем забыть о "голубіке" или "крижовніке". В украинском языке есть названия для каждой ягодки.
- не "чєрніка", а чорниця
- не "клюква", а журавлина
- не "голубіка", а лохина
- не "крижовнік", а аґрус
- не "брусніка", а брусниця
- не "земляніка", а суниця
- не "єжевіка", а ожина
- не "арбуз", а кавун, сочный и херсонский.
- не "чорна смородина", а просто — смородина. При этом на обозначение белой и красной говорят — білі або червоні порічки
- ну, и конечно не "клубніка", а полуниця. Между прочим, именно это слово россияне путают с "паляницею"
Что касается других, менее популярных названий, то на западе страны клубнику могут называть трускавкою, а чернику — афинами. Имейте в виду, что это не заимствования, а именно диалектизмы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно прощаться на украинском языке. Забудьте о "пока".