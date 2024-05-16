"Голубіку" и "крижовнік" оставьте россиянам: как на украинском правильно называть ягоды

Берегите родной язык

В украинский язык постоянно, так или иначе, проникают русизмы, превращающие соловьиную в суржик. На это, в свое время, повлияло немало исторических факторов, но сейчас мы с вами живем в независимом государстве, поэтому давайте лелеять родной язык.

Сегодня "Телеграф" сделал подборку украинских названий ягод, которыми мы будем лакомиться в ближайший месяц, а то и два. Ведь ягодный сезон уже почти в разгаре. Советуем забыть о "голубіке" или "крижовніке". В украинском языке есть названия для каждой ягодки.

не "чєрніка", а чорниця

не "клюква", а журавлина

не "голубіка", а лохина

не "крижовнік", а аґрус

не "брусніка", а брусниця

не "земляніка", а суниця

не "єжевіка", а ожина

не "арбуз", а кавун, сочный и херсонский.

не "чорна смородина", а просто — смородина. При этом на обозначение белой и красной говорят — білі або червоні порічки

ну, и конечно не "клубніка", а полуниця. Между прочим, именно это слово россияне путают с "паляницею"

Что касается других, менее популярных названий, то на западе страны клубнику могут называть трускавкою, а чернику — афинами. Имейте в виду, что это не заимствования, а именно диалектизмы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно прощаться на украинском языке. Забудьте о "пока".