Навіть без передачі Patriot: у Німеччині знайшли спосіб закрити небо над Україною

Не всі німецькі депутати підтримують ідею представників СДПН

У партії канцлера Німеччини Олафа Шольца не виключають, що західні війська можуть захищати Україну від повітряних ударів. При цьому заходити іноземні військові на українську територію не будуть.

Про це у коментарі Spiegel розповів експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з оборони Джо Вайнгартен. Однак такої думки не всі члени партії.

"У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним та відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над Західною Україною – наприклад, за допомогою систем Patriot. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна могла протистояти російському нападу", — сказав Вайнгартен.

Він зазначив, що на тлі масованих російських атак недостатньо просто постачати боєприпаси та системи ППО Україні. І так обмежені ресурси української протиповітряної оборони можна було б використовувати набагато ефективніше, якби країни НАТО допомогли забезпечити безпеку повітряного простору на заході України. Через те, що для цього не потрібно розміщувати західні війська в Україні, треба почати переконувати й інші країни.

"Ми маємо агітувати за таку підтримку та участь найближчих сусідів України, насамперед Польщу, Словаччину та Угорщину. Україна також захищає німецьку свободу, ми не повинні відмовлятися від неї зараз", — вважає німецький політик.

Ще один член парламентської групи СДПН Андреас Шварц назвав ППО "ахіллесовою п’ятою" української армії. Тому слід розглядати альтернативні методи допомоги.

"В Україні не вистачає оборонних систем і ракет для захисту важливої інфраструктури та населення... Це також включає ідею забезпечення оборони України з боку країн-членів альянсу НАТО", — говорить Шварц.

Симпатію цій ідеї раніше висловлювали й депутати інших партій – Зелених та СвДП. А ось голова парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх нещодавно висловився проти такої ідеї, повідомляє Spiegel. Він заявив, що парламентська фракція нізащо не погодиться на участь Німеччини в обороні українського неба.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Естонія не проти відправити свої війська до України. Влада країни серйозно обговорює це питання, але мови про участь у боях не йдеться.