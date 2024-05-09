Україна не просила? Столтенберг висловився про ідею введення військ НАТО

Генсек назвав причину, через яку російським окупантам вдалося просунутися в останні місяці та захопити нові території

Північноатлантичний альянс не планує введення своїх військ на територію України. Навіть сам Київ не звертався до організації з таким проханням.

Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише італійське інформагентство ANSA. За його словами, українська влада попросила збільшити підтримку з боку союзників.

Так, генсек НАТО, який перед тим провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Палаццо Кіджі, висловився щодо ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, який сам раніше не виключав можливості відправки в Україну західних військ.

"НАТО не має наміру розгортати сили в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили військ НАТО, вони просили більше підтримки", — наголосив Столтенберг.

Ця допомога має ефективніше протистояти російській агресії, зокрема масованим обстрілам. Столтенберг також відзначив рішення уряду Італії щодо постачання Україні системи протиповітряної оборони Samp-T спільно з Францією. Він розповів, що Україні потрібно відправити зброю та боєприпаси.

"Я відвідав Київ минулого тижня і вони повідомили мені про виклики, з якими вони стикаються: Росія захопила позиції, і є ризик, що вона отримає подальші позиції. Це не велика територія, але щоб усе це зупинити, щоб українці змогли захищатися, їм потрібно відправити боєприпаси, їм потрібна зброя", — пояснює генсек НАТО.

Крім того, Столтенберг назвав причину, через яку російським окупантам вдалося просунутися в останні місяці та захопити нові території. Він вважає, що це здебільшого через те, що Україні не надали ту допомогу, яку обіцяли.

Водночас генсек коротко висловив свою думку щодо переговорів України та Росії. Він вважає, що єдиний спосіб переконати диктатора в тому, що йому потрібно "сісти й вести переговори" — показати йому на полі бою, що він не переможе.

"І єдиний спосіб досягти цього — надати Україні військову підтримку", — підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2024 року президент Франції зробив заяву про можливе введення військ НАТО на територію України. Він наголосив, що такий варіант не можна виключати.