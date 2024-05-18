Даже без передачи Patriot: в Германии нашли способ закрыть небо над Украиной

Не все немецкие депутаты поддерживают идею представителей СДПГ

В партии канцлера Германии Олафа Шольца не исключают того, что западные войска могут защищать Украину от воздушных ударов. При этом заходить иностранные военные на украинскую территорию не будут.

Об этом в комментарии Spiegel рассказал эксперт Социал-демократической партии Германии по обороне Джо Вайнгартен. Однако такого мнения придерживаются не все члены партии.

"В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным размещение немецких зенитных ракетных войск на территории НАТО на границе с Украиной с целью защиты воздушного пространства над Западной Украиной – например, с помощью систем Patriot. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина могла противостоять российскому нападению", – сказал Вайнгартен.

Он отметил, что на фоне массированных российских атак недостаточно просто поставлять боеприпасы и системы ПВО Украине. И без того ограниченные ресурсы украинской противовоздушной обороны можно было бы использовать намного эффективнее, если бы страны НАТО помогли обеспечить безопасность воздушного пространства на западе Украины. Из-за того, что для этого не нужно размещать западные войска в Украине, нужно начать переубеждать и другие страны.

"Мы должны агитировать за такую поддержку и участие ближайших соседей Украины, в первую очередь Польшу, Словакию и Венгрию. Украина также защищает немецкую свободу, мы не должны отказываться от нее сейчас", — считает немецкий политик.

Еще один член парламентской группы СДПГ Андреас Шварц назвал ПВО "ахиллесовой пятой" украинской армии. Поэтому нужно рассматривать альтернативные методы помощи.

"В Украине не хватает оборонительных систем и ракет для защиты важной инфраструктуры и населения… Это также включает в себя идею обеспечения обороны Украины со стороны стран-членов альянса НАТО", – говорит Шварц.

Симпатию этой идее ранее выражали и депутаты других партий — Зеленых и СвДП. А вот глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених недавно высказался против такой идеи, сообщает Spiegel. Он заявил, что парламентская фракция ни за что не согласиться на участие Германии в обороне украинского неба.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Эстония не против отправить свои войска в Украину. Власти страны всерьез обсуждают этот вопрос, но речи об участии в боях не идет.