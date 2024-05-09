"Практична пропозиція": у Литві зробили нову заяву щодо відправлення військ в Україну

Литовський уряд вже отримав мандат

Залучення іноземних військових інструкторів для проведення навчань на території України покаже російському диктатору Володимиру Путіну, що не йому вирішувати, як Захід має допомагати Києву. Ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона вже спрацювала.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише The Guardian. Він нагадав, що литовські війська навчали українців в Україні ще до широкомасштабного вторгнення Росії.

"Ми робили це протягом багатьох років. Тож повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним. Це може стати першим кроком у рамках ініціативи президента Макрона", — заявив він.

Габріелюс вважає більш практичною пропозиція навчати українських військових на території України. За його словами, завдяки цьому зникне потреба перевозити їх по всьому світу.

"У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може виявитися, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання українців в Україні, можуть бути захищені засобами ППО, а це, своєю чергою, має на увазі, що частину українського неба можуть захистити засоби ППО", — зазначив міністр.

Він також сказав, що парламент Литви вже дав уряду мандат на проведення навчань в Україні. Але, на думку міністра, це найкраще було б зробити у складі більшої коаліції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна готова відправити своїх солдатів в Україну. В уряді країни очікують, поки офіційний Київ про це попросить.