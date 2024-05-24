У Генштабі ЗСУ скоротять більше половини співробітників: стало відомо, куди їх відправлять

У Генштабі розповіли, куди можуть направити співробітників після скорочення

Генеральний штаб ЗСУ ухвалив рішення про оптимізацію особового складу. 60% співробітників скоротять, а цими людьми можна буде посилити інші структури, які безпосередньо керують угрупованнями військ.

Про це повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євген Острянський. Він додав, що необхідно знайти баланс між необхідністю реагування на загрози та можливостями держави щодо утримання та розвитку ЗСУ.

Так, у лютому-березні 2024 року, ймовірно, після призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ, у Генштабі було проведено функціональне обстеження. Було ухвалено рішення оптимізувати штатну чисельність деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Таким чином буде усунено посади, які дублюють одна одну.

"Коштом вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, своєю чергою, дозволить здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання у зоні бойових дій. Ми розуміємо, що в умовах війни насамперед мають посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", — наголосив Євген Острянський.

Нагадаємо, що після призначення на пост головкома ЗСУ Олександр Сирський анонсував переформатування в армії та аудит. Він пояснив, що деякі угруповання військ будуть переформатовані. Насамперед йшлося про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл. Крім того, одним із пріоритетів він назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.

Крім цього він прокоментував поповнення української армії на ще 500 тисяч осіб. За його словами, після внутрішнього аудиту необхідна кількість мобілізованих дещо зменшилася.

Також "Телеграф" розповідав про те, що десятки ув’язнених в одній із колоній України пішли до армії після підписання нового закону про мобілізацію. Їх розподілять у військові частини, які найбільше потребують посилення.