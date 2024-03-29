Сирський відповів, чи треба ЗСУ ще 500 тисяч людей

Під час аудиту цифри були переглянуті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який нещодавно анонсував переформатування армії, відповів на питання про мобілізацію 500 тисяч людей. Після аудиту ця цифра була суттєво зменшена, до того ж вона включає ще й добровольців.

Військове керівництво очікує, що в армії буде достатньо людей, здатних захищати Україну. Про це головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

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Сирський про 500 тисяч людей для ЗСУ

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", ― сказав Сирський.

Головнокомандувач звернув увагу на виснаження військових під час бойових дій. Ті люди, які почали захист країни ще під час повномасштабного вторгнення, потребують відновлення.

"Треба зважати на те, що люди ― не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була залучена на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це ― об’єктивна необхідність. І таких частин чимало.

Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", ― сказав Сирський.

Крайнощів не буде

Головнокомандувач зазначив, що необхідно утримуватись від крайнощів, бо є особовий склад, який забезпечує бойові частини. Це важлива робота і серйозний внесок в ефективність дій на фронті.

"Але й при цьому необхідно утримуватися від крайнощів. У всіх арміях світу є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи", ― сказав Сирський.

Війна з Росією є війною на виснаження. Саме тому важливе значення має логістика, її ефективність не варто недооцінювати.

"Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, ― це війна на виснаження, війна логістики. Тож значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок в ефективність бойових дій", ― сказав Сирський.

Громадяни не потрапляють одразу на фронт

Усі мобілізовані проходять навчання. Тільки після цього їх можуть спрямувати на доукомплектування військових частин, пояснює головнокомандувач ЗСУ.

"Хочу, зокрема, наголосити: ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів. Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", ― сказав Сирський.

Нагадаємо, Олександр Сирський став головнокомандувачем ЗСУ у лютому 2024 року. На цій посаді він змінив Валерія Залужного. Ця новина викликала багато питань в українського суспільства.

Олександр Сирський прокоментував відставку Залужного вперше в інтерв’ю "Укрінформу". Він вважає, що у Зеленського були вагомі причини для такого рішення.

Полковник британської армії Глен Грант вважає, що звільнення Залужного було очевидним. Експерт з безпеки перерахував два важливих нюанси.

Зазначимо, наразі нардепи продовжують роботу над законопроєктом про мобілізацію. До нього подали більш як 4000 правок. Однією зі скандальних норм була мобілізація з 18 років.

Раніше "Телеграф" писав про 6 головних заяв Сирського в інтерв’ю "Укрінформу". Він відповів на головні питання, які турбують українців.