В Генштабе ВСУ сократят больше половины сотрудников: стало известно, куда их отправят

В Генштабе рассказали, куда могут направить сотрудников после сокращения

Генеральный штаб ВСУ принял решение об оптимизации личного состава. 60% сотрудников сократят, а этими людьми можно будет усилить другие структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск.

Об этом сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ, бригадный генерал Евгений Острянский. Он добавил, что необходимо найти баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и развитию ВСУ.

Так, в феврале-марте 2024 года, вероятно после назначения Александра Сырского главкомом ВСУ, в Генштабе было проведено функциональное обследование. Было принято решение оптимизировать штатную численность некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Таким образом будут устранены должности, которые дублируют друг друга.

"За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий. Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", — подчеркнул Евгений Острянский.

Напомним, что после назначения на пост главкома ВСУ Александр Сырский анонсировал переформатирование в армии и аудит. Он пояснил, что некоторые группировки войск будут переформатированы. В первую очередь речь шла об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении. Кроме того, одним из приоритетов он назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад.

Кроме этого, он прокомментировал пополнение украинской армии на еще 500 тысяч человек. По его словам, после внутреннего аудита необходимое количество мобилизованных несколько уменьшилось.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что десятки заключенных в одной из колоний Украины пошли в армию после подписания нового закона о мобилизации. Их распределят в воинские части, которые больше всего нуждаются в усилении.