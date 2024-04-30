"Це велика проблема": в України десятки тисяч військових не воюють, бо вони покарані

Є серед них і солдати з великим бойовим досвідом аж з 2014 року

Наразі усі мобілізаційні заходи спрямовані на збільшення кількості військових, зокрема, і на фронті. Проте в Україні є понад 15 тис. військових, які отримали дисциплінарне покарання та не залучаються до виконання свого обов'язку.

Про це розповів нардеп Юрій Камельчук в етері "Новини Live". За його словами, це військові, що не виконували накази чи самовільно залишали частини.

"Вони фактично ніде не застосовуються, можливо, вони десь в чорну працюють, не офіційно. Але вони не в тюрмі, не в штрафбаті. Якусь частину тримають окремо", — каже нардеп.

Камельчук акцентує, що проти цих людей немає ніяких засідань суду задля визначення їх статусу, справ проти них не ведеться, і тому не зрозуміло чи винні вони у чомусь, чи ні.

На питання кореспондента, чому не ведуться судові справи проти цих військових, нардеп каже: "Напевно, очікували якогось законного рішення, аудиту ЗСУ, щоб розуміти цю ситуацію. Але ця цифра утворилась за два роки".

За словами нардепа, серед цих людей дійсно мало тих, що готові знову брати зброю до рук та воювати. Поміж дисциплінарних порушників є солдати з великим бойовим досвідом аж з 2014 року.

Камельчук зауважив, що наразі це велика проблема, і вже час її вирішувати. Адже з плином війни у будь-якому випадку цифра дисциплінарних порушників буде рости.

Раніше "Телеграф" писав, що у Мін’юсті назвали умову, за якої багатодітних чоловіків в Україні можуть мобілізувати.