В одній із колоній до армії пішли одразу десятки ув'язнених: суд дав добро

Після набрання ухвали законної сили представники Національної гвардії України доставлятимуть їх до Хмельницького районного ТЦ та СП для укладання контракту

У Хмельницькій області суд звільнив півсотні засуджених, які вирішили мобілізуватися. Більшість з них були засуджені за крадіжки.

Про це повідомляє пресслужба суду. Сталось це 22 травня.

"Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду стосовно них, які надійшли від ДУ "Райківецька виправна колонія (№78)", — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами, які надійшли до суду та текстів судових ухвал очевидним є те, що переважна кількість добровольців — це чоловіки молодого віку. Їх було засуджено за майнові злочини, а саме, крадіжки.

Чоловіки розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають. Однак висловлювали впевненість, що зможуть заволодіти ними досить швидко.

"Багато засуджених під час відео конференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією", — додали в суді.

Після набрання ухвали законної сили (не пізніше ніж через 24 години) представники Національної гвардії України доставлятимуть їх до Хмельницького районного ТЦ та СП для укладання контракту та проходження військової служби у визначеній для них військовій частині.

Крім того, суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень — заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Вони будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в Національній гвардії України.

Мобілізація засуджених — що відомо

На сайті Верховної Ради України 13 березня зареєстрували законопроєкт №11079, яким пропонується надати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом в особливий період. Простими словами, депутати пропонували дозволити в’язням проходити службу у лавах ЗСУ.

Кого не візьмуть до армії

вбивства двох або більше осіб або вбивства, пов’язані із сексуальним насильством

зґвалтування, розбещення малолітніх, статевий зв’язок із неповнолітніми

скоєння ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння

злочини проти національної безпеки України, терористичні акти

особливо тяжкі корупційні правопорушення

зазіхання життя правоохоронців.

Також закон не стосуватиметься тих, хто на момент скоєння злочину займав особливо відповідальне положення: міністрів, депутатів, їх заступників і помічників.

Ще однією умовою є залишок більш ніж трьох років перебування у в’язниці до завершення відбування покарання на момент мобілізації. Усі засуджені, які захочуть укласти контракт із ЗСУ, проходитимуть первинний медичний огляд у пенітенціарній установі, а потім ВЛК.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, цю цифру можна оцінити в 15-20 тисяч осіб. Однак поки що незрозуміло скільки з них підпишуть контракт. Він вважає, що є надія на те, що це буде кілька тисяч людей.

17.05.24 законопроєкт повернули до Верховної Ради за підписом президента.

В Україні почали надавати засудженим громадянам перші дозволи на мобілізацію до лав Збройних сил України. Зокрема Хмельницький міськрайонний суд дозволив 21 травня підписати контракт з армією двом засудженим, які опинилися за ґратами у 2022 році.

Наскільки ефективним може бути даний спосіб збільшення особового складу ЗСУ, чому його не можна порівнювати з вербуванням зеків в ЗС РФ і які ризики він в собі несе, "Телеграф" запитував у військових та правознавців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 18 травня, набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані. Для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+".