Здивуйте друзів: як розблокувати iPhone без пароля та Face ID

Розблокувати смартфон можна навіть заклинанням

Багато власників сучасних смартфонів не користуються і навіть не знають про велику кількість їх функцій. Наприклад, власники iPhone можуть здивувати своїх друзів-"яблучників" незвичайним способом розблокування телефону.

Про цей спосіб розповідає "Телеграф". Їм є розблокування голосом. Функція, яка дає змогу розблокувати смартфон за допомогою кодового слова. Наприклад, якщо ви шанувальник всесвіту Гаррі Поттера, можна зняти блокування з iPhone за допомогою слова "Алохомора".

Єдиний нюанс – функція працює лише на англійській мові.

Як зробити :

зайдіть до "Налаштування" та виберіть функцію "Універсальний доступ";

натисніть "Управління голосом";

перейдіть до налаштувань команд і вигадайте своє слово.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у яких ситуаціях смартфон не можна ставити на зарядку. Багато людей за роки використання смартфонів вже сформувалися певні звички. Наприклад, багато хто, приходячи з вулиці, одразу ставлять свою гаджет на зарядку. Однак ця звичка в деяких випадках може бути шкідливою.