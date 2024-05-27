В Украине будут запускать 5G: проверьте, поддерживает ли ваш iPhone новую технологию (список моделей)

Компания Apple смотрит в будущее

На фоне новостей о том, что в Украине в тестовом режиме запустили мобильную сеть 5G, владельцам современных смартфонов стало интересно, поддерживает ли их гаджет такую технологию. Если говорить о смартфонах компании Apple, то начиная с 2023 года последняя линейка iPhone 15, а также SE (2022), серия 13 и серия 12 поддерживают технологию 5G.

Если вы уже пользуетесь iPhone или собираетесь приобрести себе новенький, то наверняка вам интересно, поддерживает ли ваш телефон или iPhone, который вы собираетесь купить, 5G. Ответ, скорее всего, положительный. Все новые iPhone поддерживают 5G.

Подробный список моделей iPhone, поддерживающих технологию 5G.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (3-го поколения)

При этом если у вас iPhone 11 или старше, то технология 5G вам недоступна. Придется обновить телефон, чтобы воспользоваться всеми преимуществами быстрой сотовой связи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как восстановить удаленное сообщение на iPhone. Вам помогут 4 разных способа.