В Украине будут запускать 5G: проверьте, поддерживает ли ваш iPhone новую технологию (список моделей)
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Компания Apple смотрит в будущее
На фоне новостей о том, что в Украине в тестовом режиме запустили мобильную сеть 5G, владельцам современных смартфонов стало интересно, поддерживает ли их гаджет такую технологию. Если говорить о смартфонах компании Apple, то начиная с 2023 года последняя линейка iPhone 15, а также SE (2022), серия 13 и серия 12 поддерживают технологию 5G.
Если вы уже пользуетесь iPhone или собираетесь приобрести себе новенький, то наверняка вам интересно, поддерживает ли ваш телефон или iPhone, который вы собираетесь купить, 5G. Ответ, скорее всего, положительный. Все новые iPhone поддерживают 5G.
Подробный список моделей iPhone, поддерживающих технологию 5G.
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (3-го поколения)
При этом если у вас iPhone 11 или старше, то технология 5G вам недоступна. Придется обновить телефон, чтобы воспользоваться всеми преимуществами быстрой сотовой связи.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как восстановить удаленное сообщение на iPhone. Вам помогут 4 разных способа.