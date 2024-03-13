На вашому iPhone є "секретна" кнопка, про яку ви не знали: як її увімкнути

Цю кнопку так просто не побачити

Багато користувачів сучасних смартфонів навіть не здогадуються, наскільки багатий їхній функціонал. Наприклад, для деяких є здивуванням, що на iPhone дійсно більше кнопок, ніж ви можете побачити, окинувши його простим поглядом.

Телеграф розповідає про те, як активувати приховану кнопку. Цією "секретною" кнопкою, яка ніде, до речі, і не ховається, є вся задня панель смартфона. Просто торкаючись її можна активувати безліч різних функцій, наприклад включення ліхтарика.

Як "включити" задню панель:

Важливо: функція працює на iPhone 8 моделі або старше, а також на ньому повинна бути встановлена iOS не нижче 14-ої версії.

Для того, щоб активувати задню панель iPhone, потрібно перейти в "Параметри", вибрати "Універсальний доступ", вибрати "Дотик" і "Дотик задньої панелі".

Далі потрібно визначити, як кнопка включатиметься: подвійним дотиком або потрійним. Потім ви можете вибрати під цю дію будь-яку функцію із запропонованих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що власникам iPhone порадили, як правильно висушити смартфон.