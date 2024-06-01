Літній відпочинок "світить" не всім: кому можуть відмовити у відпустці в умовах воєнного стану

Дехто залишиться без відпочинку

Літо — гаряча пора відпусток, проте не всім працівникам "світить" заслужений відпочинок. В період дії особливого стану роботодавці мають право відмовити у наданні відпусток своїм працівникам, щоправда, мова про чітко визначені категорії. Раніше ми писали про те, скільки днів відпустки дають за підбиту техніку військовим.

Щодо прав роботодавців та працівників, то вони регламентовані статтею 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". "Телеграф" розібрався в деталях закону.

"У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення)", — йдеться у документі.

При цьому, всім іншим працівникам (як у мирний час, так і під час дії воєнного стану), може бути відмовлено у наданні тільки тих відпусток, надання яких здійснюється за угодою між працівником і роботодавцем.

Щодо об’єктів критичної інфраструктури, то у цей перелік входять:

різні електростанції (атомна, теплова, гідро, а також сонячна та вітрова)

системи газопостачання та водопостачання

теплоцентралі

харчова промисловість

транспортні вузли та громадський транспорт, на кшталт, "Укрзалізниці"

деякі медичні установи

деякі фінансові установи

урядові установи, що надають найважливіші публічні послуги

Також під час дії воєнного стану роботодавець може не надавати працівнику невикористані дні щорічної відпустки, і тут мова про всіх працівників.

Крім того, у період дії воєнного стану роботодавець може обмежити тривалість щорічної основної відпустки до 24 календарних днів за поточний робочий рік.

Важливо відзначити й той факт, що роботодавець не може відмовити працівникам, які не залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, у наданні відпусток, надання яких здійснюється в обов’язковому порядку. Зокрема, мова про щорічні відпустки у встановлені графіком строки, навчальні, творчі відпустки для участі у змаганнях, а також відпустки працівникам, які мають дітей.

Крім того, як ми вже зазначали, будь-якому працівнику (критичної та некритичної сфери) не може бути відмовлено у:

відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами

відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

відпустки у зв’язку з усиновленням дитини

Також, окремо зауважимо те, що роботодавець не може змусити працівника піти у неоплачувану відпустку. Навіть під час воєнного стану працівник має право на відпустку з виплатами. Проте, є можливість взяти відпустку без збереження заробітної плати до 90 днів.

Якщо ж ви не працюєте на об’єкті критичної інфраструктури, а вам роботодавець відмовляє вам у відпустці, слід звернутися до безпосереднього керівника або до відділу кадрів. Також можна звернутися до державної служби з питань праці, або ж йти у суд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Мінекономіки відмовилися відповідати, скільком компаніям дали бронь від мобілізації. Зокрема, у відомстві не дали відповіді, на підставі яких документів броню отримують найбільші торговельні мережі для своїх співробітників.