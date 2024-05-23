Робота в Києві для приїжджих: ТОП-5 вакансій з проживанням та зарплатою в 25 тисяч гривень

Роботу в Києві може знайти кожен, було б бажання

Війна в Україні змусила мільйони людей залишити свої будинки та переїхати до інших міст, у тому числі й до Києва. На новому місці одним із найактуальніших питань стає працевлаштування.

У столиці є багато вакансій, які пропонують претендентам не лише гідну зарплату, а й проживання. На сайтах пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується різноманітна робота для кандидатів навіть без профільної освіти та досвіду роботи.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати найцікавіші вакансії, які пропонують приїжджим до Києва непогану зарплатню, а також безкоштовне проживання.

Водій навантажувача на склад

У Києві потрібні водії навантажувачів на склад. Кандидатам обіцяють приблизно 20 змін на місяць (графік складається) та зміни по 8-12 годин (тариф погодинний).

Ви можете розраховувати на допомогу з житлом, офіційне працевлаштування та офіційну зарплату, можливість кар’єрного зростання в компанії, безкоштовні обіди та форму за рахунок компанії.

Кандидатові обіцяють платити 26-30 тисяч гривень на місяць.

Автослюсар, автомеханік та автоелектрик

TurboSTO – найбільший міжрегіональний автосервіс нового формату. Власники відкривають ще один напрямок бізнесу "VAGHOFF — сервіс" та оголошують конкурс на вакантну посаду "Автоелектрик". Обов’язковий досвід роботи з автомобілями концерну VAG.

Кандидатам пропонують постійний трафік клієнтів та постійне завантаження СТО, а також забезпечення професійним обладнанням та інструментом.

Зарплата – 50 000 гривень.

Також у компанію TurboSTO набирають автослюсарів та автомеханіків. Обов’язковою умовою є досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року з автомобілями концерну VAG.

Кандидатам обіцяють постійний трафік клієнтів, забезпечення професійним обладнанням та інструментом, а також можливість кар’єрного зростання та високу, стабільну зарплату.

Зарплата – 45 000 гривень.

Зварювальник 5-6 розряду

"Компанія Паскаль" — це завод з виробництва твердопаливних котлів, котелень та обладнання для систем опалення. Вони пропонують роботу зварювальнику 5-6 розряду (ємності під тиском).

Кандидатам пропонують стабільну заробітну плату двічі на місяць, оплачувану 100% стажування — навчання, нормований графік роботи, дружній колектив та комфортні умови праці, систему наставництва, можливість самореалізації та кар’єрного зростання.

Зарплата стартує від 36 тисяч гривень.

Покоївка

У домоволодіння під Києвом потрібна покоївка з досвідом роботи в сім’ях та з позитивними рекомендаціями. Кандидатка має бути в хорошій фізичній формі і відрізнятися працелюбністю.

Здобувачці пропонують заробітну плату 2250 гривень на добу або 33750 гривень на місяць. Проживання біля домоволодіння. Робота вахтовим методом 14 на 14 днів.

Комірник

ЕЛІТ-Україна — офіційний імпортер та один із лідерів ринку запасних частин для легкових автомобілів, комерційного транспорту та мотоциклів, а також обладнання для СТО.

На роботу в компанію потрібен комірник. Графік роботи за вахтовим методом 15 на 15 днів. Безкоштовне проживання у гуртожитку та комплексні гарячі обіди за зниженою вартістю.

Заробітна плата виплачується один раз після відпрацювання повної вахти на будь-яку банківську картку. Перші 3 вахти Ви гарантовано заробите 17 825 грн. + бонус 3 400 (за всі виходи на роботу та наведення порядку в зоні відповідальності) = 21 225 гривень.

Після випробувального періоду ставка при виконанні норми 17 825 грн. + 4 600 грн. (за всі виходи на роботу та наведення порядку в зоні відповідальності) = 22 000 грн. — середньомісячний заробіток на руки + перевиконавши норму, є можливість заробити понад 30 000 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яку роботу пропонують у Києві зі щоденною оплатою. На сайтах пошуку роботи можна знайти вакансії, в яких пропонується різноманітна робота для кандидатів навіть без профільної освіти .