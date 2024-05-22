Військові зможуть отримувати додаткову відпустку за підбиту техніку: за яку дають найбільше днів

Така відпустка може надаватися одночасно зі щорічною основною відпусткою

Український Кабінет міністрів затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку. Тривалість додаткового відпочинку безпосередньо залежатиме від важливості знищеної техніки противника.

Про це свідчить нова постанова уряду №585 від 21 травня. Згідно з документом, тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. Її можуть надавати військовослужбовцям протягом календарного року із збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець. А за бажанням самого військового така відпустка може надаватися одночасно зі щорічною основною відпусткою або її частиною.

Також, за рішенням командира військової частини, начальника підрозділу, органу, установи або установи СБУ відпустку також можуть надавати іншим військовослужбовцям (не більше трьох), які безпосередньо брали участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Важливо: підтвердженням знищеної техніки є журнали бойових дій, рапорт командира та відеозапис. У рапорті мають бути зазначені дата, час, метод та тип знищеної техніки.

Скільки днів і за що дають:

Корабель, літак — +5 днів;

ЗРК, вертоліт, система радіолокації засобу протиповітряної оборони або комплекс дальнього візуального спостереження — + 4 дні відпустки;

БМД, БТР, БМП, командно-штабна машина, артсистема, важкий БПЛА, крилата ракета, балістична ракета — +3 дні;

Бронеавтомобіль, вантажівка, засіб контрбатарейної боротьби, РЕБ, середні БПЛА — +2 дні.

БПЛА малої дальності — +1 день.

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