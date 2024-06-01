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Летний отдых "светит" не всем: кому могут отказать в отпуске в условиях военного положения

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 01 июня 2024, 14:12

Кое-кто останется без отдыха

Лето – горячая пора отпусков, однако не всем работникам "светит" заслуженный отдых. В период действия особого положения работодатели имеют право отказать в предоставлении отпусков своим работникам, правда речь о четко определенных категориях. Раньше мы писали о том, сколько дней отпуска дают за подбитую технику военным.

Что касается прав работодателей и работников, то они регламентированы статьей 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Телеграф разобрался в деталях закона.

"В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ)", — говорится в документе.

При этом всем другим работникам (как в мирное время, так и во время действия военного положения) может быть отказано в предоставлении только тех отпусков, предоставление которых осуществляется по соглашению между работником и работодателем.

Что касается объектов критической инфраструктуры, то в этот список входят:

  • разные электростанции (атомная, тепловая, гидро, а также солнечная и ветровая)
  • системы газоснабжения и водоснабжения
  • теплоцентрали
  • пищевая промышленность
  • транспортные узлы и общественный транспорт, вроде "Укразалізниці"
  • некоторые медицинские учреждения
  • некоторые финансовые учреждения
  • правительственные учреждения, оказывающие важнейшие публичные услуги

Также во время действия военного положения работодатель может не предоставлять работнику неиспользованные дни ежегодного отпуска, и речь идет обо всех работниках.

Кроме того, в период действия военного положения работодатель может ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска до 24 календарных дней за текущий рабочий год.

Важно отметить и тот факт, что работодатель не может отказать работникам, не привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, предоставление которых осуществляется в обязательном порядке. В частности, речь о ежегодных отпусках в установленные графиком сроки, учебные, творческие отпуска для участия в соревнованиях, а также отпуска работникам, имеющим детей.

Кроме того, как уже отмечалось, любому работнику (критической и некритической сфері) не может быть отказано в:

  • отпуске по беременности и родам
  • отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
  • отпуске в связи с усыновлением ребенка

Также, отдельно отметим, что работодатель не может заставить работника уйти в неоплачиваемый отпуск. Даже во время военного положения работник имеет право на отпуск с выплатами. Однако есть возможность взять отпуск без сохранения заработной платы до 90 дней.

Если вы не работаете на объекте критической инфраструктуры, а ваш работодатель отказывает вам в отпуске, следует обратиться к непосредственному руководителю или в отдел кадров. Также можно обратиться в государственную службу по вопросам труда, или же идти в суд.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Минэкономики отказались соответствовать, скольким компаниям дали бронь от мобилизации. В частности, в ведомстве не дали ответ, на основании каких документов броню получают крупнейшие торговые сети для своих сотрудников.

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#Робота #Отпуск