Летний отдых "светит" не всем: кому могут отказать в отпуске в условиях военного положения

Кое-кто останется без отдыха

Лето – горячая пора отпусков, однако не всем работникам "светит" заслуженный отдых. В период действия особого положения работодатели имеют право отказать в предоставлении отпусков своим работникам, правда речь о четко определенных категориях. Раньше мы писали о том, сколько дней отпуска дают за подбитую технику военным.

Что касается прав работодателей и работников, то они регламентированы статьей 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Телеграф разобрался в деталях закона.

"В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ)", — говорится в документе.

При этом всем другим работникам (как в мирное время, так и во время действия военного положения) может быть отказано в предоставлении только тех отпусков, предоставление которых осуществляется по соглашению между работником и работодателем.

Что касается объектов критической инфраструктуры, то в этот список входят:

разные электростанции (атомная, тепловая, гидро, а также солнечная и ветровая)

системы газоснабжения и водоснабжения

теплоцентрали

пищевая промышленность

транспортные узлы и общественный транспорт, вроде "Укразалізниці"

некоторые медицинские учреждения

некоторые финансовые учреждения

правительственные учреждения, оказывающие важнейшие публичные услуги

Также во время действия военного положения работодатель может не предоставлять работнику неиспользованные дни ежегодного отпуска, и речь идет обо всех работниках.

Кроме того, в период действия военного положения работодатель может ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска до 24 календарных дней за текущий рабочий год.

Важно отметить и тот факт, что работодатель не может отказать работникам, не привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, предоставление которых осуществляется в обязательном порядке. В частности, речь о ежегодных отпусках в установленные графиком сроки, учебные, творческие отпуска для участия в соревнованиях, а также отпуска работникам, имеющим детей.

Кроме того, как уже отмечалось, любому работнику (критической и некритической сфері) не может быть отказано в:

отпуске по беременности и родам

отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста

отпуске в связи с усыновлением ребенка

Также, отдельно отметим, что работодатель не может заставить работника уйти в неоплачиваемый отпуск. Даже во время военного положения работник имеет право на отпуск с выплатами. Однако есть возможность взять отпуск без сохранения заработной платы до 90 дней.

Если вы не работаете на объекте критической инфраструктуры, а ваш работодатель отказывает вам в отпуске, следует обратиться к непосредственному руководителю или в отдел кадров. Также можно обратиться в государственную службу по вопросам труда, или же идти в суд.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Минэкономики отказались соответствовать, скольким компаниям дали бронь от мобилизации. В частности, в ведомстве не дали ответ, на основании каких документов броню получают крупнейшие торговые сети для своих сотрудников.