Летний отдых "светит" не всем: кому могут отказать в отпуске в условиях военного положения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кое-кто останется без отдыха
Лето – горячая пора отпусков, однако не всем работникам "светит" заслуженный отдых. В период действия особого положения работодатели имеют право отказать в предоставлении отпусков своим работникам, правда речь о четко определенных категориях. Раньше мы писали о том, сколько дней отпуска дают за подбитую технику военным.
Что касается прав работодателей и работников, то они регламентированы статьей 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Телеграф разобрался в деталях закона.
"В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказ)", — говорится в документе.
При этом всем другим работникам (как в мирное время, так и во время действия военного положения) может быть отказано в предоставлении только тех отпусков, предоставление которых осуществляется по соглашению между работником и работодателем.
Что касается объектов критической инфраструктуры, то в этот список входят:
- разные электростанции (атомная, тепловая, гидро, а также солнечная и ветровая)
- системы газоснабжения и водоснабжения
- теплоцентрали
- пищевая промышленность
- транспортные узлы и общественный транспорт, вроде "Укразалізниці"
- некоторые медицинские учреждения
- некоторые финансовые учреждения
- правительственные учреждения, оказывающие важнейшие публичные услуги
Также во время действия военного положения работодатель может не предоставлять работнику неиспользованные дни ежегодного отпуска, и речь идет обо всех работниках.
Кроме того, в период действия военного положения работодатель может ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска до 24 календарных дней за текущий рабочий год.
Важно отметить и тот факт, что работодатель не может отказать работникам, не привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, предоставление которых осуществляется в обязательном порядке. В частности, речь о ежегодных отпусках в установленные графиком сроки, учебные, творческие отпуска для участия в соревнованиях, а также отпуска работникам, имеющим детей.
Кроме того, как уже отмечалось, любому работнику (критической и некритической сфері) не может быть отказано в:
- отпуске по беременности и родам
- отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
- отпуске в связи с усыновлением ребенка
Также, отдельно отметим, что работодатель не может заставить работника уйти в неоплачиваемый отпуск. Даже во время военного положения работник имеет право на отпуск с выплатами. Однако есть возможность взять отпуск без сохранения заработной платы до 90 дней.
Если вы не работаете на объекте критической инфраструктуры, а ваш работодатель отказывает вам в отпуске, следует обратиться к непосредственному руководителю или в отдел кадров. Также можно обратиться в государственную службу по вопросам труда, или же идти в суд.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Минэкономики отказались соответствовать, скольким компаниям дали бронь от мобилизации. В частности, в ведомстве не дали ответ, на основании каких документов броню получают крупнейшие торговые сети для своих сотрудников.