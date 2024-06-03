Захищатимуться самі: у Києві не дозволили, але й не заборонили перший марш на підтримку ЛГБТ з початку вторгнення

Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення

Влада Києва "завернула" перший "Марш Рівності" (марш на підтримку ЛГБТ+) з початку повномасштабного вторгнення, який був анонсований днями і мав відбутися 16 червня. Там кажуть, що не погоджували цей захід.

Про це повідомляє пресслужба КМДА. Організаторів "Маршу Рівності", який мав відбутися у метро, просять обрати іншу локацію "з міркувань безпеки". Там зазначили, що у разі, якщо організатори не прислухаються до рекомендації, то вони самі нестимуть відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки.

Для довідки: ЛГБТ+ — слово сформоване із перших літер слів, що позначають Lesbian (лесбійок), Gay (геїв), Bisexual (бісексуалів), Transgender (трансгендерів) та інших (+).Власне це спільнота вищезгаданих людей, які борються за права людини у відношенні до ЛГБТ-людей.

"Правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, уникнути можливих провокацій, міська влада не може дозволити проведення Маршу Рівності в метро", — пояснили в КМДА.

Там також запевнили, що заяви, які поширюють деякі Telegram-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету – "абсолютно не відповідають дійсності і, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці".

Нагадаємо, днями KyivPride (українська громадська організація, метою якої є сприяння досягненню повного дотримання прав людини ЛГБТ+ в Україні), анонсувала перший з початку повномасштабного вторгнення РФ "Марш Рівності" на підтримку ЛГБТ+. Востаннє такий проходив у Києві ще 2021 року. Його хотіли провести 16 червня у метро. З міркувань безпеки у заході могло взяти участь не більше ніж 500 осіб.

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