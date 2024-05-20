Любов народів: відому Арку в Києві пропонують перетворити на символ ЛГБТ

Якщо залишити монумент як є, його можуть демонтувати

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу, яка була раніше Аркою дружби народів, не обов'язково демонтувати. За його словами, її можна змістовно переозначити, наприклад як символ ЛГБТ чи як "символ веселки над водою".

Про це він заявив у коментарі "Інтерфакс-Україна". Дробович зазначає, якщо залишити Арку як є, то відбудеться примусовий демонтаж.

"Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", — вважає очільник УІНП.

Дробович переконаний, що варіант з веселкою є найбільш вдалим, адже він не лише переозначує сам об'єкт, але й створює навколо нього новий контекст та дискусію. Він додав, що веселка одразу стала зрозумілим символом, адже "Правий сектор" виступив проти неї, що свідчить про те, що арка вже не сприймається як радянський символ.

Колишня Арка дружби народів

"Тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив "Правий сектор", а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ", — каже Дробович.

Монумент має набувати нового сенсу

На думку очільника УІНП, це не єдиний варіант, "можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше".

Арка може бути демонтована

Нагадуємо, Арка дружби народів, що була перейменована на Арку Свободи українського народу, втратила статус пам'ятки. Тепер вона підлягає демонтажу.

У Міністерстві культури України пояснили, що монумент є символом міфу про "братерство" двох народів, який не відповідає дійсності. Цей міф використовується російською владою як привід для виправдання загарбницької війни проти України.

Також він є частиною пропаганди Кремля, спрямованої на те, щоб переконати українців у їхній "історичній бездержавності" та "штучності" України як держави.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві демонтували пам’ятник на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу. Композицію не знищуватимуть повністю, а відправлять на зберігання до музею.