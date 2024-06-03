Будут защищаться сами: в Киеве не разрешили, но и не запретили первый марш в поддержку ЛГБТ с начала вторжения

Киевский метрополитен – объект двойного назначения

Власти Киева "завернули" первый "Марш Равенства" (марш в поддержку ЛГБТ+) с начала полномасштабного вторжения, который был анонсирован на днях и должен был состояться 16 июня. Там говорят, что не согласовывали данное мероприятие.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Организаторов "Марша Равенства", который должен был состояться в метро, просят выбрать другую локацию "из соображений безопасности". Там отметили, что в случае, если организаторы не прислушаются к рекомендации, то они сами будут нести ответственность за соблюдение всех мер безопасности.

Для справки: ЛГБТ+ — слово сформированное из первых букв слов, обозначающих Lesbian (лесбиянок), Gay (геев), Bisexual (бисексуалов), Transgender (трансгендеров) и других (+). Собственно это сообщество вышеупомянутых людей, борющихся за права человека в отношении ЛГБТ-людей.

"Правозащитные и информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения. Однако Киевский метрополитен – объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска из-за ограниченности пространства, график движения поездов и большой пассажиропоток. Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро", — объяснили в КГГА.

Там также заверили, что заявления, которые распространяют некоторые Telegram-каналы, о якобы остановке движения метро на время проведения "Марша Равенства" и выделении на его организацию средств из городского бюджета – "совершенно не соответствуют действительности и, очевидно, призваны взбудоражить общество и дестабилизировать ситуацию в столице".

Напомним, на днях KyivPride (украинская общественная организация, целью которой является содействие достижению полного соблюдения прав человека ЛГБТ+ в Украине) анонсировала первый с начала полномасштабного вторжения РФ "Марш Равенства" в поддержку ЛГБТ+. Последний раз такой проходил в Киеве еще в 2021 году. Его хотели провести 16 июня в метро. Из соображений безопасности в мероприятии могло принять участие не более 500 человек.

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