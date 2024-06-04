Рус

"Без суду і слідства": експерт дивується, як активісти накинулись на батька-засновника НАБУ Гізо Углаву

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гізо Углава
Гізо Углава. Фото Міністерство юстиції України

Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок закликає зупинити інформаційний шум навколо імовірного "зливу" даних у Національному антикорупційному бюро.

На його думку, від зайвих коментарів у цій справі варто утриматися принаймні до закінчення службового розслідування у НАБУ.

Клочок дивується, як активісти-антикорупціонери, не маючи доказової бази, а також без суду та слідства "призначили" головним "кротом" НАБУ першого заступника директора Бюро Гізо Углаву.

Як відомо, 22 травня САП разом Нацполіцією провели обшук в одного з детективів НАБУ. У САП пояснили, що триває розслідування у справі про витік інформації в НАБУ в межах одного з кримінальних проваджень, а поліцію залучили, бо НАБУ нібито бракує власних сил. НАБУ заявило, що самостійно впорається з розслідуванням і м'яко натякнуло САП не втручатися.

Політичний експерт звертає увагу: до честі антикорупційних відомств у своїх повідомленнях вони не розкривали подробиць справи та прізвищ фігурантів.

Але цього не можна сказати про активістів-антикорупціонерів, які наввипередки розповсюджують у медіа свої теорії по скандальній справі.

"На час розслідування Углава, як перший заступник директора НАБУ, за власною заявою усунений від виконання обов’язків через "можливий конфлікт інтересів". Він не фігурує у справі. Утім, чомусь саме із нього, без суду і слідства, намагаються зліпити головного по "зливах інформації", — зазначив Клочок.

Він нагадав, що Гізо Углава – людина, яку у професійних колах називають одним із батьків-засновників НАБУ. Його призначення відбулось під повним контролем західних партнерів. І станом на зараз він є останнім носієм інституційної пам’яті того Національного антикорупційного бюро, яке було створене під контролем міжнародних партнерів у 2015 році.

"Підозрюю, з його відстороненням у партнерів тепер можуть виникнути питання до України: what the hell is going on? Скажу так: хтось підриває репутацію НАБУ спеціально перед вереснем, на який запланований перший міжнародний аудит відомства з моменту створення у 2015 році. І, не виключаю, комусь дуже важливо прибрати звідти людину, яка для партнерів вважається своєю", — висловив припущення експерт.

На його думку, зацікавленим особам дуже важливо зруйнувати всю антикорупційну систему України. План може бути таким: створити штучний конфлікт між САП і НАПУ, доповнити його серією зливів для блогерів і розбурхати ситуацію через медіаполе, пересварити усіх між собою, зламати ефективність антикорупційних органів.