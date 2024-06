"Без суду і слідства": експерт дивується, як активісти накинулись на батька-засновника НАБУ Гізо Углаву

Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок закликає зупинити інформаційний шум навколо імовірного "зливу" даних у Національному антикорупційному бюро.

На його думку, від зайвих коментарів у цій справі варто утриматися принаймні до закінчення службового розслідування у НАБУ.

Клочок дивується, як активісти-антикорупціонери, не маючи доказової бази, а також без суду та слідства "призначили" головним "кротом" НАБУ першого заступника директора Бюро Гізо Углаву.

Як відомо, 22 травня САП разом Нацполіцією провели обшук в одного з детективів НАБУ. У САП пояснили, що триває розслідування у справі про витік інформації в НАБУ в межах одного з кримінальних проваджень, а поліцію залучили, бо НАБУ нібито бракує власних сил. НАБУ заявило, що самостійно впорається з розслідуванням і м'яко натякнуло САП не втручатися.

Політичний експерт звертає увагу: до честі антикорупційних відомств у своїх повідомленнях вони не розкривали подробиць справи та прізвищ фігурантів.

Але цього не можна сказати про активістів-антикорупціонерів, які наввипередки розповсюджують у медіа свої теорії по скандальній справі.

"На час розслідування Углава, як перший заступник директора НАБУ, за власною заявою усунений від виконання обов’язків через "можливий конфлікт інтересів". Він не фігурує у справі. Утім, чомусь саме із нього, без суду і слідства, намагаються зліпити головного по "зливах інформації", — зазначив Клочок.

Він нагадав, що Гізо Углава – людина, яку у професійних колах називають одним із батьків-засновників НАБУ. Його призначення відбулось під повним контролем західних партнерів. І станом на зараз він є останнім носієм інституційної пам’яті того Національного антикорупційного бюро, яке було створене під контролем міжнародних партнерів у 2015 році.

"Підозрюю, з його відстороненням у партнерів тепер можуть виникнути питання до України: what the hell is going on? Скажу так: хтось підриває репутацію НАБУ спеціально перед вереснем, на який запланований перший міжнародний аудит відомства з моменту створення у 2015 році. І, не виключаю, комусь дуже важливо прибрати звідти людину, яка для партнерів вважається своєю", — висловив припущення експерт.

На його думку, зацікавленим особам дуже важливо зруйнувати всю антикорупційну систему України. План може бути таким: створити штучний конфлікт між САП і НАПУ, доповнити його серією зливів для блогерів і розбурхати ситуацію через медіаполе, пересварити усіх між собою, зламати ефективність антикорупційних органів.