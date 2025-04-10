Мита Трампа втрутилися в плани "Київстару" виходу на біржу: що компанія планує робити

На Київстар значно більше впливає ситуація саме в Україні

У березні фондовий ринок США втратив $4 трлн капіталізації через жорстку тарифну політику адміністрації Дональда Трампа щодо Китаю. Попри нестабільність зовнішніх ринків, "Київстар" підтверджує намір вийти на біржу у третьому кварталі 2025 року.

Про це йдеться в інтерв’ю власника Олександра Коваленка для Forbes. За його словами, рішення про IPO було ухвалене ще у третьому кварталі 2024 року, і перенесення дати означатиме потребу в додатковому аудиті, що може затягнути процес на кілька місяців.

У компанії підкреслюють, що глобальна волатильність — постійний фактор, а основний вплив на їхню діяльність має саме український контекст.

Потенційні інвестори, з якими зараз тривають зустрічі, вважають "Київстар" привабливим активом навіть за умов світової турбулентності.

"Якщо ми не вийдемо до кінця третього кварталу, нам потрібно буде провести додатковий аудит наступних періодів. І це відкине нас ще на три-шість місяців. Коли ми все це проаналізували, вирішили все одно виходити, адже на "Київстар" набагато більше впливає ситуація в Україні, ніж у світі", — сказав власник компанії.

IPO — це первинне публічне розміщення акцій компанії на фондовій біржі, яке дозволяє залучити капітал від широкого кола інвесторів. Для "Київстару" це можливість не лише отримати фінансування для подальшого розвитку, а й підвищити прозорість та інвестиційну привабливість на міжнародному рівні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що мобільний оператор "Київстар" звернувся до українців з пропозицією придумати для нього слоган. На автора найкращого чекає нагорода — поповнення рахунку на рік. Однак, варіанти, які запропонували користувачі, навряд сподобаються компанії.