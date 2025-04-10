У Києві шукають Архістратига: куди зник герб, що прикрашав міську раду

На будівлі Київської мерії вже 27 років немає герба міста, водночас він там має бути згідно з нормативними документами

З фасаду Київської міської ради зник герб столиці із зображенням Архістратига Михаїла, який пробув на своєму законному місці всього три роки. На думку Омельченка, за такий короткий час йому знадобилася реконструкція, а потім усі сліди й зовсім загубилися.

Чинний мер ігнорує всі запити, окрім депутатського, на який надіслав формальну відписку. Про це перший Київський міський голова, народний депутат України ІІІ скликання Леонід Косаківський написав у Facebook.

27 травня 1995 року на фасад мерії Києва урочисто встановили герб української столиці із зображенням Архістратига Михаїла, затверджений на сесії ради та освячений представниками всіх конфесій. На заході були присутні делегації міст-побратимів Києва з різних куточків світу та історичних міст нашої країни.

Мерія Києва 27 травня 1995 року

"Його під приводом начебто реконструкції фасаду звідси прибрали в кінці 90-х за часів Омельченка. Відтоді його ніхто не бачив. Я звертався і до Омельченка, і до Черновецького, і до Кличка з проханням повернути його на своє законне місце", – йдеться у дописі.

Але звернення Косаківського, як й інших небайдужих киян з цього приводу були просто проігноровані. Разом з тим, першим пунктом чинного Положення про використання Герба міста Києва прямо встановлено, що він має бути розташований "на будинку Київської міської Ради народних депутатів та виконавчого комітету".

Мерія Києва сьогодні

"А на депутатський запит Олени Терещенко від 19.01.2015 року стосовно балансової вартості герба міста Києва, який розміщувався до 1998 року на фасаді адміністративної будівлі на вулиці Хрещатик, 36, та його місця знаходження нині Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні немає можливості надати запитувані документи у звʼязку з їх зникненням в період силового утримання адміністративної будівлі на вулиці Хрещатик, 36, з грудня 2013 року до першої половини 2014 року", – розповів колишній міський голова.

Він додав, що цього року виповнюється 30 років відтоді, як до Києва повернувся його древній герб. Та за бажання можна було б повернути його на законне місце хоча б 27 травня. За думкою Косаківського, могли б допомогти фахівці, що створили композицію ще минулого сторіччя.

Раніше ми писали, що чистка у КМДА продовжується. Кличко звільнив низку посадовців, які фігурують у земельній корупційній справі. Проте у цьому списку немає кількох гучних імен.