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"Без суда и следствия": эксперт удивляется, как активисты набросились на отца-основателя НАБУ Гизо Углаву

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Гизо Углава
Гизо Углава. Фото Министерство юстиции Украины

Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок призывает остановить информационный шум вокруг вероятного "слива" данных в Национальном антикоррупционном бюро.

По его мнению, от лишних комментариев по этому делу следует воздержаться, по крайней мере, до окончания служебного расследования в НАБУ.

Клочок удивляется, как активисты-антикоррупционеры, не имея доказательной базы, а также без суда и следствия "назначили" главным "кротом" НАБУ первого заместителя директора Бюро Гизо Углаву.

Как известно, 22 мая САП вместе с Нацполицией провели обыск у одного из детективов НАБУ. В САП объяснили, что продолжается расследование по делу об утечке информации в НАБУ в рамках одного из уголовных производств, а полицию привлекли, потому что НАБУ якобы не хватает собственных сил. НАБУ заявило, что самостоятельно справится с расследованием и мягко намекнуло САП не вмешиваться.

Политический эксперт обращает внимание: к чести антикоррупционных ведомств в своих сообщениях они не раскрывали подробностей дела и фамилий фигурантов.

Но этого нельзя сказать об активистах-антикоррупционерах, которые наперегонки распространяют в медиа свои теории по скандальному делу.

"На время расследования Углава, как первый заместитель директора НАБУ, по собственному заявлению отстранен от исполнения обязанностей из-за "возможного конфликта интересов". Он не фигурирует в деле. Впрочем, почему-то именно из него, без суда и следствия, пытаются слепить главного по "сливам информации", — отметил Клочок.

Он напомнил, что Гизо Углава – человек, которого в профессиональных кругах называют одним из отцов-основателей НАБУ. Его назначение прошло под полным контролем западных партнеров. И сейчас он является последним носителем институциональной памяти того Национального антикоррупционного бюро, которое было создано под контролем международных партнеров в 2015 году.

"Подозреваю, с его отстранением у партнеров теперь могут возникнуть вопросы к Украине: what the hell is going on? Скажу так: кто-то подрывает репутацию НАБУ специально перед сентябрем, на который запланирован первый международный аудит ведомства с момента создания в 2015 году. И, не исключаю, кому-то очень важно убрать оттуда человека, который для партнеров считается своим", — предположил эксперт.

По его мнению, заинтересованным людям очень важно разрушить всю антикоррупционную систему Украины. План может быть таким: создать искусственный конфликт между САП и НАПУ, дополнить его серией сливов для блогеров и раскачать ситуацию через медиаполе, перессорить всех между собой, сломать эффективность антикоррупционных органов.